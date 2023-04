Seggiovie del Belvedere, l'amministrazione: "In funzione fino al febbraio 2025"

Prorogato il funzionamento delle seggiovie del Belvedere. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale attraverso un comunicato dove si annuncia il regolare funzionamento delle seggiovie Pecetto Burki Burki – Belvedere fino al febbraio 2025.

“Sappiamo che questo è un periodo in cui ci si organizza per la stagione estiva, ma si pensa già, giustamente, alla prossima stagione invernale: prenotazioni alberghiere, affitti di appartamenti, contratti con agenzie, affitti di locali commerciali ecc. come Amministrazione Comunale sappiamo l'importanza di poter avere delle garanzie sul futuro, in modo tale da poter organizzare la vita lavorativa e non solo” scrivono il sindaco Alessandro Bonacci e il suo vice Claudio Meynet.

“Per la prossima stagione invernale 2023/2024 verrà regolarmente garantita l'apertura ed il funzionamento delle seggiovie Pecetto Burki Burki - Belvedere fino alla data del 12 febbraio 2025, quindi per tutta la stagione invernale e la successiva estate” continuano i due amministratori.

“Siamo al lavoro incessantemente e abbiamo posto valide basi per ottenere tempistiche maggiori in vista poi della futura sostituzione degli impianti” conclude il comunicato.