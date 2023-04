Villa, 28enne picchia la ex e la sorella incinta: denunciato

A Villa un 28enne aggredisce la ex e la sorella di quest'ultima. E' successo la notte tra sabato e domenica a Villadossola. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato il giovane. La ragazza, residente fuori provincia, arrivata nel comune ossolano per trovare la sorella, è stata aggredita per strada dall’ex fidanzato, un giovane del’95 già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il ragazzo, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi ha colpito violentemente la ragazza con calci e pugni, colpendo anche la sorella della vittima, sebbene in evidente stato di gravidanza, che aveva cercato di interrompere l’aggressione.

Proprio quest’ultima è riuscita a chiedere aiuto al numero di emergenza 112. Pochi minuti dopo, sul luogo dell’aggressione sono arrivati i Carabinieri ma alla vista delle divise l’aggressore è salito sulla propria moto e, sebbene abbiano provato a fermarlo, è riuscito a darsi inizialmente alla fuga. Dopo i soccorsi alle due donne, i Carabinieri si sono messi sulle tracce del giovane, rintracciandolo poco dopo in un comune limitrofo.

L’aggressore, una volta fermato ed identificato, è stato quindi denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nei confronti delle due donne che hanno riportato lesioni, fortunatamente non gravi.