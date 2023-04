Domo ha celebrato il 25 Aprile VIDEO E FOTO

Celebrata la festa della LIberazione del 25 Aprile a Domodossola. Nella città medaglia d'oro per la Resistenza la manifestazione è partita come di consueto da piazza Repubblica dell’Ossola con il ricevimento delle autorità, gli onori al gonfalone e la formazione del corteo che ha sfilato per il corso principale fino al monumento ai caduti di piazza Matteotti.



Dopo la deposizione della corona di fiori, gli interventi delle autorità, con i discorsi del sindaco Lucio Pizzi e del senatore Enrico Borghi, seguiti dall'orazione ufficiale curata da Paolo Cattaneo, presidente dell’istituto storico della Resistenza di Novara e Vco “Piero Fornara”.



Alla cerimonia anche il presidente del cosniglio comunale Marco Bossi, diversi sindaci ossolani, i rappresentanti delle autorità militari e delle associazioni cdi combattenti, oltre alle rappresdentanze delle scuole elementari Milani e Kennedy.