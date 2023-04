Grazie al servizio ambulanza privata da Roma a Parma possiamo fare uno spostamento che potrebbe essere gravoso. Quindi si tratta di un supporto fornito da un'azienda in maniera privata ma con le persone che hanno bisogno per varie motivazioni e di conseguenza Parliamo di un servizio che può essere prenotato o per se stesso anche per un familiare però questo aspetto è molto importante da sapere e che non si può sottovalutare in quanto ci consente di aiutare anche le persone che per me sono importanti in quanto a volte capita che esistono individui nella nostra famiglia che sono in ospedale e che non possiamo andare ad accompagnare o a riprendere dopo una lunga degenza perché magari non abbiamo tempo o i mezzi necessari .

Però visto che magari hanno problemi di salute seri hanno bisogno di un'ambulanza dove ci sono professionisti che possono monitorare continuamente i loro parametri vitali soprattutto nel caso in cui si tratta di persone con disabilità e problemi di deambulazione piuttosto gravi perché in questo caso c'è bisogno proprio di un trasporto speciale.

Diciamo anche che questo tipo di trasporto non per forza deve essere collegato con un percorso che va da struttura a domicilio perché potrebbe anche essere al contrario o comunque potrebbe riguardare quel movimento che si fa dal proprio nido domestico all'ambulatorio per fare esami o per andare in una casa di riposo di cura e viceversa.

Quindi le possibilità sono tante ma il punto focale su cui concentrarsi è che parliamo di un trasporto che viene organizzato semplicemente per le persone che ne hanno bisogno e cioè che vogliono un trasporto che sia molto sicuro e che li vada tutelare dal punto di vista della loro salute che magari non è più così forte.

In alcuni casi saranno proprio i professionisti che lavorano nell'ospedale pubblico dove magari il paziente era ricoverato a suggerire questo tipo di soluzione anche perché parliamo di un servizio che ancora non tutti conoscono.

Fermo restando che è molto probabilmente a ognuno di noi ci sarà capitato di incrociarlo per strada ma l'abbiamo scambiata per una del 118 che comunque sono uguali.





Quali sono i vantaggi principali di questo servizio

Quindi possiamo dire che è normale confondersi tra ambulanze private e pubbliche semplicemente perché sono uguali tranne il fatto che uno è un servizio privato a pagamento e l'altro viene offerto dal sistema sanitario nazionale:quindi èpiù una questione concettuale che pratica.

Anche perché teniamo presente che all'interno abbiamo professionisti molto preparati che vengono scelti dall'azienda e ci sono figure diverse in queste realtà proprio perché chi ci sarà dentro un'ambulanza in quel momento Dipenderà Dalle condizioni chimiche del paziente che saranno analizzate nel momento in cui avviene la prenotazione durante la quale sarà richiesta la cartella clinica proprio per questo motivo, perchè la voglia è quella di offrire il servizio migliore possibile.

Si parla di un servizio a pagamento che serve appunto per aiutare i cittadini nell'ottica che già ti spostamenti è un po' difficile chiedere l'ambulanza pubblica che ci sono sempre molto impegnate in emergenza molto più gravi