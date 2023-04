Sicurezza in villa: recinzioni perimetrali in ferro e legno

Con il termine di recinzione perimetrale si intende qualsiasi tipo di demarcazione che delimita il confine della proprietà, mantenendola sicura e protetta. Ne esistono di diverse tipologie. Ecco una breve guida su tutto ciò che bisogna sapere prima di acquistarne una.

Sicurezza in villa: perché sono importanti le recinzioni

La recinzione perimetrale è una struttura che corre lungo il bordo di una linea di proprietà. Queste, possono avere diversi scopi, tra cui la privacy, la sicurezza o come elemento estetico.

In termini di sicurezza infatti, le recinzioni hanno un duplice vantaggio. Se da un lato eludono l’accesso indesiderato di animali e persone esterne, dall’altro mantengono sicuri familiari e animali domestici. L'uso di recinzioni perimetrali può dunque impedire di vagare nei dintorni della proprietà che si desidera proteggere. Questa, può essere la propria abitazione, ma anche il giardino, un terreno, la piscina, il bosco o il frutteto.

Inoltre, non da meno, le recinzioni per la casa, aggiungono maggiore senso di privacy alle proprie attività che, altrimenti, sarebbero sottoposte agli sguardi costanti dei passanti. Le recinzioni per giardino, terreno, piscina o qualunque altra proprietà, possono anche donare maggior valore estetico. Molti materiali infatti sono totalmente ecosostenibili e personalizzabili per design, colore e struttura.

Sicurezza in villa: tipologie di recinzioni Dalla sicurezza all’estetica, diviene davvero importante considerare e pianificare la recinzione perimetrale adeguata alle proprie esigenze. La scelta della recinzione esterna infatti, dipende sia dall'ampiezza dello spazio a disposizione, che dalla sua conformazione. Inoltre, per ottenere un risultato duraturo e di alta qualità, è opportuno rivolgersi a professionisti del settore. A tal proposito, Retissima.it, mette a disposizione del cliente competenza, serietà e innumerevoli tipologie di recinzioni perimetrali.

Tra i prodotti più popolari vi sono le recinzioni in ferro poiché facili da installare, da mantenere e si adattano perfettamente allo stile di ogni abitazione. I prodotti offerti da Retissima sono ulteriormente sottoposti a un processo di zincatura atto a proteggere il ferro dall’ossidazione, garantendo un risultato estetico eccellente. Forti e resistenti, tali recinzioni sono difficili da tagliare o danneggiare.

Vi sono poi le recinzioni in legno per giardino. Queste, generalmente popolari nelle aree semiurbane o rurali, donano una sensazione calda, fresca e aperta alla casa. Ottime anche come elemento paesaggistico, le staccionate in legno proposte dall’azienda, sono realizzate in pino trattato in autoclave sotto pressione al fine di resistere alle sollecitazioni del tempo, degli insetti xilofagi e dei funghi.

In azienda, sono inoltre disponibili recinzioni in acciaio Corten, ottima opzione per grandi distese di spazio che necessitano di una copertura uniforme e sicura. Il più grande vantaggio di tale prodotto è dato indubbiamente dalla sua trasparenza che, pur essendo resistente, permette di godere della vista fuori dalla proprietà.

La scelta della recinzione perimetrale più adatta dipenderà dalle esigenze specifiche di sicurezza e dalle caratteristiche dell'area da proteggere. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, il team di Retissima, è disponibile per definire tutti gli aspetti tecnici dei prodotti e dei servizi erogati quali progettazione, posa e costo della struttura. L’azienda inoltre, seguirà il cliente in ogni fase, dall’acquisto alla messa in opera, passando per il mantenimento nel tempo della struttura.

Chiunque cerchi un modo per migliorare l'aspetto della propria casa, sia in termini di bellezza che di sicurezza e privacy, dovrebbe considerare l’acquisto e l’installazione di una recinzione perimetrale. L'importanza di una recinzione perimetrale non può essere sottovalutata.