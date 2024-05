Accordo tra Confartigianato e Confidare: "Un nuovo strumento al servizio delle imprese"

Accordo fra Confidare S.C.p.A. - Confidi 106 vigilato da Banca d’Italia - e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. L’intesa è stata sottoscritta nei giorni scorsi a Torino dal presidente di Confidare, Adelio Ferrari e dal Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele Giovanardi.

“Confidare e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale hanno in comune l’interesse al bene dell’impresa, delle comunità e delle persone che lavorano” spiega il presidente di Confidare, Adelio Ferrari. “Sono certo che la dinamicità delle imprese del Piemonte Orientale possa trovare nelle opportunità e nelle attività di Confidare il partner d’impresa giusto e affidabile per il proprio futuro”.

“L’accordo vuole essere un ulteriore strumento al servizio delle imprese e confermare l’azione di tutela e rappresentanza di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - spiega Michele Giovanardi - in quanto il credito è una leva importante per le imprese e siamo certi che la collaborazione con Confidare possa essere veramente una buona possibilità per le imprese del Novarese, Vercellese e Vco”.

Una intesa operativa che rafforza una collaborazione di lunga data: “Confidare non fornisce solo garanzie, ma una gamma ampia e articolata di servizi e opportunità per le imprese” spiega il direttore generale di Confidare, Andrea Ricchiuti. “Grazie all’accordo raggiunto possiamo potenziare ulteriormente la nostra operatività nelle province di Novara, Vercelli e Vco attraverso la presenza nelle sedi di Confartigianato, per essere più vicini alle imprese che investono nella loro competitività anche in un’ottica di transizione green. Siamo accanto alle imprese che lavorano con strumenti efficaci e veloci sia nella valutazione che nell’erogazione”.

“Il credito, da sempre risorsa strategica per il tessuto economico e imprenditoriale, oggi ha bisogno di veri partner d’impresa, capaci di proporre ed erogare strumenti moderni e veloci per assistere le imprese” aggiunge Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. “Credito garantito ma anche tutoraggio, finanziamento alle start up e molto altro”.

Confidare S.C.p.A è Confidi vigilato da Banca d’Italia dal 2009 con oltre 30 mila Imprese Socie - di cui più di 10 mila nel Piemonte Orientale - sede a Torino e un’operatività estesa a tutto il territorio nazionale.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale costituita nel 1945 oggi rappresenta 8mila imprese e 12mila soci in tre province. Artigianato, ma anche commercio e piccola media impresa le sue aree di interesse.