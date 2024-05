Elezioni a giugno, si cercano nuovi scrutatori per i seggi

Manca ormai meno di un mese alle elezioni amministrative, europee e regionali che si terranno l’8 e il 9 giugno. Sono diversi, però, i comuni che sono ancora alla ricerca di cittadini e cittadine che diano la propria disponibilità per ricoprire il ruolo di scrutatore (ma anche di segretario o presidente) nei seggi elettorali.

Tra questi c’è anche Domodossola, dove a giugno si voterà solo per europee e regionali. Tramite notifica pubblicata sull’albo pretorio, infatti, si avvisa la cittadinanza che per l’imminente tornata elettorale anche chi non è iscritto all’Albo degli scrutatori ha la possibilità di dare la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo. I cittadini interessati possono infatti compilare un apposito modulo, da far pervenire all’ufficio elettorale. Successivamente verranno inseriti in un elenco aggiuntivo per la sostituzione di scrutatori già nominati ma impossibilitati a ricoprire l’incarico.