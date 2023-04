Ruolo dei regolatori europei del gioco d’azzardo: una panoramica

In questo articolo ci soffermeremo sul ruolo dei regolatori europei del gioco d’azzardo e sulla loro importanza nel settore. Cercheremo di fornire una comprensione adeguata di queste figure, cercando di comprendere le loro funzioni ed il loro impatto sul settore.

L’industria europea del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive è in continua crescita. Da qui è nata la necessità di regolamentare il settore, in modo da evitare truffe ai danni di giocatori e garantire trasparenza e correttezza. I migliori casino non aams hanno delle valide licenze di gioco e sono soggetti a controlli da parte di società esterne che fungono da garanti sulla loro regolarità.

Il ruolo dei regolatori europei del gioco d’azzardo

Come è facile intuire, il ruolo degli operatori e dei regolatori è molto importante. Non si limita solamente a far ottenere licenze attribuite dalle rispettive autorità governative, ma servono anche a tutelare i giocatori sostenendo così in maniera solida e coerente un gioco leale e responsabile.

Le attività di regolamentazione condividono, con grande impegno, la protezione dei consumatori al fine di sviluppare un mercato del gioco d’azzardo che sia equo e possa puntare al futuro con ottimismo. Recentemente tutti i regolatori si sono riuniti per creare un’azione congiunta contro siti illegali.

Principali organismi europei del gioco d’azzardo

Di seguito forniremo un breve elenco ed una descrizione degli organismi di regolamentazione più importanti in Europa.

Malta Gaming Authority (MGA)

La malta Gaming Authority, come facilmente possiamo capire dal suo nome, è un organo che ha sede ed agisce sull’isola di Malta. Nel corso degli anni si è specializzata nel settore del gioco d’azzardo divenendo un punto di riferimento e garanzia a livello europeo. È conosciuta a livello internazionale per la tipologia di regolamentazione garantita. Riesce ad assicurare un ambiente di gioco protetto e sicuro per tutti gli scommettitori. Si tratta della prima giurisdizione al mondo che ha regolato il gioco d’azzardo online, riscontrando enormi benefici anche in termini economici per tutto il Paese.

UK Gambling Commission

La storia del gioco d’azzardo è fortemente ancorata al Regno Unito. Gli inglesi adorano scommettere e la loro tradizione risale a centinaia di anni addietro. Il passaggio dai Casinò reali a quelli online ha fatto registrare cifre record sulle scommesse effettuate annualmente dagli appassionati. I quasi 21 milioni di giocatori hanno fatto sì che fosse necessario un controllo attento e preciso che fosse riconosciuto a livello internazionale. Non a caso la Uk Gambling Commision è uno degli organi più severi, capace di influenzare anche molte altre realtà in Europa.

GBGA

GBGA è l’acronimo di Gibraltar Betting and Gaming Association. È un altro organismo fondamentale del gioco d’azzardo online. La loro commissione opera con un rigore massimo regolamentando le attività di scommesse attraverso l’applicazione di norme molto scrupolose e severe, rispecchiando in pieno l’attività dei colleghi britannici. Lo scopo primario è sempre la protezione dei giocatori e standardizzare i casinò in modo da mantenere i livelli alti in tutto il mondo. Offrono anche un monitoraggio costante sulle piattaforme.

Quadro normativo e processo di licenza

Il processo per ottenere una licenza europea è complesso e molto rigido nel regolamento da rispettare. È infatti imprescindibile che la società che vuole ottenere il permesso abbia:

Return to Player chiaro e verificato

Nessun precedente giudiziario

Bilancio economico in attivo

Chiara identità della proprietà della società a cui verrà intestato il casinò

Solvibilità finanziaria

Politiche antiriciclaggio

Questi requisiti sono indispensabili e nessuno di essi può venire a meno. In più c’è la costante sorveglianza da parte di enti addetti che garantisce ulteriormente lo svolgimento regolare di tutte le operazioni legate al gioco d’azzardo.

L’impatto della regolamentazione sull’industria del gioco d’azzardo

L’impatto della regolamentazione ha avuto effetti molto positivi. I giocatori si sono sentiti finalmente tutelati e si sono rivolti alle piattaforme con crescente fiducia. Il fatto di poter consultare un regolamento trasparente ed essere al sicuro da attività illegali no ha fatto altro che accrescere la passione dei giocatori verso i casinò online non aams.

Ovviamente per le piattaforme questo ha un costo gestionale, in quanto attenersi a regole severe e mantenere un criterio di conformità incide sulle entrate dei casinò. Ma il ritorno, in termini di clienti, è talmente ampio che ripaga ogni sforzo effettuato per garantire la regolarità del gioco.





Il futuro della regolamentazione europea sul gioco d’azzardo

Gli organi regolatori europei sono sempre in contatto tra loro, al fine di effettuare modifiche che possano contribuire alla sicurezza del gioco d’azzardo. Non per ultimo vengono intraprese azioni legali contro i casinò senza licenza sempre con maggiore frequenza. In più c’è anche lo sforzo condiviso per armonizzare le normative di gioco d’azzardo in tutta Europa.

Conclusione

Abbiamo quindi visto l’importanza degli organismi europei del gioco d’azzardo e il loro impegno per garantire sicurezza, legalità e trasparenza su ogni piattaforma. Se sei interessato all’argomento o cerchi ulteriori delucidazioni, puoi approfondire leggendo qui.