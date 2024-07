Servizi digitali, il comune di Ornavasso apre le porte ai cittadini

Il municipio di Ornavasso apre le porte per assistere digitalmente i cittadini che hanno necessità di pratiche online.

Mercoledì prossimo, 10 luglio, per tutta la mattina, sarà infatti attivo in municipio un servizio di assistenza per chi deve utilizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online; attivare e gestire l’identità digitale (SPID, CIE, CNS) ; accedere ai servizi online della pubblica amministrazione; pagare con PagoPA; gestire la propria casella email; installare e usare applicazioni sul proprio smartphone/tablet; adoperare messaggistica istantanea e fare videochiamate.