Sale l'attesa per 'Ossola in Cantina': tanti i biglietti già venduti

È già boom di biglietti venduti per “Ossola in Cantina” in programma il 13 maggio, o il 27 in caso di maltempo. Dopo tre anni di stop forzato questa seconda edizione del percorso degustazione alla scoperta dei vigneti ossolani offre sette tappe, tra calici e accompagnamenti gastronomici a km 0.

'Ossola in Cantina' ha confermato, già dalle prime fasi di prevendita, le aspettative degli organizzatori: con oltre 200 biglietti già venduti (su 500 disponibili), ci sono ottime premesse per la giornata organizzata dall'Associazione Produttori Agricoli Ossolani (APAO), Associazione Italiana Sommelier Verbania e Condotta Slow Food Valle Ossola.

Un'iniziativa ideata per valorizzare piccoli produttori del nord estremo del Piemonte, territorio la cui anima vitivinicola è ancora poco conosciuta, pur raggiungendo livelli qualitativi ormai degni di nota. “I fianchi delle montagne della Val d'Ossola, fino ad un secolo fa letteralmente coperti da 400 ettari di vigneti, sono vere e proprie terrazze assolate (söstign in dialetto) e grazie all'impegno di valorosi coltivatori stanno tornando a regalare piccoli e grandi gioielli enologici -spiegano gli organizzatori-. Alcune vigne della Val d'Ossola sono vigneti eroici, ubicati su terreni con pendenze importanti ad altitudini di media montagna, al pari dei più conosciuti in Valtellina, Liguria o nel vicino Canton Vallese svizzero. Perla del vino locale è da sempre il Nebbiolo tradizionale, il Prünent. Oggi, dopo qualche decennio di “abbandono”, grazie ad una preziosa attività di riscoperta e valorizzazione, il Prünent è tornato a ricoprire il ruolo di primo piano che merita (e quasi tutti i produttori dell'evento ospiteranno il Nebbiolo d'Ossola tra le proprie proposte in degustazione il prossimo 13 maggio). Dal 2009 la DOC Valli Ossolane ha contribuito ad un ulteriore rilancio della produzione a km 0, che il pubblico potrà apprezzare grazie al completo ventaglio di proposte della giornata”.

Un unico voucher, acquistabile in prevendita al costo di 30 euro su www.apao.it/negozio/, permetterà di conoscere da vicino tutti i produttori, visitare vigneti e cantine e degustare calici di ottimo vino ossolano Doc in sette differenti cantine, accompagnati da assaggi gastronomici. Dopo aver acquistato il biglietto in prevendita online, sarà possibile ritirare i tagliandi con il kit (calice personalizzato e sacca) per iniziare il percorso degustazione presso l'Enoteca Garrone di Domodossola già dal 2 maggio (via Scapaccino 36 a Domodossola). In alternativa il kit potrà essere ritirato nelle sede di Apao in Via Martinoja a Crevoladossola, dove verrà offerto in degustazione l'Idromele di Alveare Ossolano, accompagnato dai Runditt vigezzini, sottili sfoglie di farina cosparse di burro e un pizzico di sale.

La settimana precedente l'evento gli eventuali voucher ancora disponibili saranno in vendita (con relativi calici degustazione) presso l'Enoteca Garrone. Il 13 maggio ogni cantina proporrà una degustazione differente: si passa così dal fresco Chardonnay all'antico e raro Prünent, dal Nebbiolo al Merlot, fino ad un inaspettato vino passito. I visitatori potranno decidere liberamente quante e quali cantine visitare, e potranno raggiungerle in autonomia grazie a una comoda mappa.

Nelle sette cantine coinvolte, collocate geograficamente da sud a nord, da Pieve Vergonte, nella Bassa Ossola, a Crodo, in Valle Antigorio, saranno presenti i sommelier professionali dell'Associazione Italiana Sommelier Verbania che “racconteranno” i vini in degustazione.

Ecco l'elenco delle cantine che partecipano a “Ossola in Cantina”:

Ca' da l'Era Azienda Agricola – Via del Piano, 15 – Pieve Vergonte

La Cantina di Tappia – Frazione Tappia – Villadossola

Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone – Borgata Baceno, 51 – Domodossola

Agriturismo La Tensa – Località Tensa – Domodossola

Villa Mercante – Via Strada Vecchia, 23 – Trontano

Cantine Garrone – Via Valle Formazza, 13 – Oira di Crevoladossola

Istituto Agrario Fobelli di Crodo – Via Roma, 9 – Crodo

(Foto Simone Cappelli)