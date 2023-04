“Dal 2018 Asl Vco ha speso oltre 25 milioni di euro per i medici gettonisti”

Sull’ospedale nuovo nel Vco il Pd deciderà col territorio inteso non solo come enti locali ma anche con chi nella sanità cii lavora. In campagna elettorale, promette il segretario regionale Domenico Rossi, “ci presenteremo con una proposta precisa”.

Sulla futura collocazione, se a Ornavasso come deciso dalla precedente amministrazione regionale di centrosinistra o altrove, nell’incontro coi media locali di questa mattina nella sede Pd in via Roma, Rossi non non s’è espresso ma la strada sembra quella tracciata da Chiamparino, Saitta (ex assessore alla Sanità, ndr) e Aldo (Reschigna, vicepresidente e assessore al Bilancio, ndr) “che ci hanno detto chiaramente: non si possono accontentare tutti, scegliere vuol dire che qualcuno non sarà soddisfatto… È quello che sta facendo Cirio che dice sì a tutti ma in 5 anni non ha fatto niente”.

Con le cifre fornite da Daniele Valle, vice presidente del Consiglio regionale e relatore di minoranza sul Bilancio è difficile immaginare un riequilibrio finanziario che non passi per una ulteriore riduzione di risorse: “Dal 2018 l’Asl Vco ha speso circa 25.600.000 euro per l’impiego di medici gettonisti”. Davanti a Cuneo, con 14.017.960, Alessandria, 11.000.000, Torino 3.031.330.

“Rispetto ad altri territori - ricorda Silvia Marchionini, sindaco di Verbania – subiamo la concorrenza della Svizzera che può offrire stipendi più alti. Abbiamo proposto di rendere più attrattivo il trasferimento da altre province come fa Trento, non ci hanno risposto”

La mobilitazione dei territori passa anche da una raccolta di firme, per ora soltanto on line, coordinata in tutto il Piemonte da Riccardo Brezza: “Fino ad oggi le firme raccolte sono 1470 in tutta la regione, 239 nel Vco. La prossima settimana partiranno i banchetti”.