Raccolta fondi per sostenere la ricerca contro il cancro nel ricordo di Fabrizio Montanari

La scomparsa prematura dell'amico Fabrizio, riporta la nostra attenzione a quanto la ricerca abbia ancora da scoprire, nonostante gli innegabili progressi, per intervenire sulle malattie oncologiche causa di migliaia di decessi.

Indubbiamente la prevenzione rappresenta un aspetto importante per la lotta quotidiana, ma spesso ci si ritrova a dover combattere contro malattie che già hanno manifestato la propria aggressività e in troppi casi si perde la partita in un confronto assolutamente impari. La Pro Loco Valle Divedro, le Associazioni e i Comitati a cui Fabrizio ha aderito e dedicato il suo tempo, promuovono una sottoscrizione, a cui plaude con riconoscenza il Comune di Varzo, aperta a tutti i Varzesi e non e a tutte le Associazioni, per una raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro le malattie oncologiche. Ognuno può versare quanto vuole, secondo la propria disponibilità e sensibilità.

Lo si può fare in forma singola o come Associazione attraverso un versamento sul conto corrente bancario messo a disposizione dalla Pro Loco Valle Divedro sull'IBAN:IT32CO503445770000000003888 con la causale "Ricordando Fabrizio" oppure presso il ristorante Ca' del vino di Varzo. Questo piccolo gesto ha in sè grande significato, l'impegno della nostra Comunità ad aiutare chi si prodiga nella ricerca giornaliera per debellare strazianti malattie e nel ricordo di un Amico che ci ha lasciati.