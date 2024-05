"Una Valle a misura di persona": un nuovo spazio polivalente nella Rsa di Montescheno

Sarà inaugrato oggi - martedì 14 maggio – il nuovo spazio polivalente realizzato negli spazi adiacenti alla Rsa di Montescheno. La cui riqualificazione è stata resa possibile grazie al progetto “Una Valle a misura di persona”, promosso dalla Società Cooperativa La Bitta e sostenuto da Intesa San Paolo in collaborazione con Cesvi.

''L’obiettivo principale - spiegano dalla cooperativa - è quello di migliorare la qualità della vita delle persone anziane e fragili della Valle Antrona. Grazie a “Una Valle a misura di persona” sono stati riqualificati i luoghi di incontro della Casa di servizio per gli anziani, portando nuova energia alle persone che li frequentano. In questo modo, la Rsa è diventata un punto di riferimento per gli anziani della Valle, migliorando la qualità della vita e potenziando i servizi di prossimità e inclusione''.