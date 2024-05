Il 5x1000 ad Ars.Uni.Vco per sostenere le attività e i progetti sul territorio

E' tempo di dichiarazioni dei redditi e dallo scorso anno in occasione di questo importante adempimento è possibile destinare la quota del 5x1000, tra gli altri, a sostegno delle attività e dei progetti culturali, formativi e di ricerca della Associazione Ars.Uni.VCO ETS.



Il 5x1000 è un particolare sistema di finanziamento del comparto non profit che trae risorse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare con il 5x1000 si possono finanziare tutte le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Tra questi c'è dunque l'Associazione Ars.Uni.VCO ETS: per destinare il proprio 5x1000 ad Ars.Uni.VCO ETS basta apporre la propria firma nel riquadro dedicato agli Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS inserendo il codice fiscale 9 2 0 1 1 9 9 0 0 3 0. Se non si inserisce il codice fiscale ma si firma soltanto su uno specifico riquadro, il proprio 5x1000 non viene assegnato specificatamente ad un soggetto ma viene redistribuito proporzionalmente tra tutti i soggetti beneficiari del comparto in cui ha inserito la firma.



Con il 5x1000 ricevuto, Ars.Uni.Vco ETS sosterrà e finanzierà le attività e i progetti culturali, formativi e di ricerca nel territorio che l'Associazione realizza come da Statuto in qualità di Ente del Terzo Settore.

