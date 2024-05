Grande festa nel segno della solidarietà con Ossola Amica dell'Ugi

Torna la grande festa nel segno della solidarietà organizzata dall'Ossola Amica dell'Ugi dal 24 al 26 maggio. Spettacoli, sport, cucina sono gli ingredienti della tre giorni che si terrà alla Lucciola.

Venerdì 24 maggio alle 17 apertura festa, 17.30 esibizione a cura di Step Up. Alle 18 karate, pugilato kick boxing, muay thai a cura di Top sport Fitness Club. Alle 20 saranno in programma letture animate per bambini, 20.30 esibizione della scuola di ballo Wonder dancing di Irina Pleskaya e Domenico Simmaco, alle 21.30 ballo liscio con Andrea e gli Arcangeli Group.

Sabato 25 alle 9 apertura festa, alle 9.30 torneo di beach volley a cura di Auxilium. Alle 10.30 musica e art ballon con il duo Peterpan&Sson. Alle 11.30 dj set. Alle 14 esibizione di trial indor a cura di Domo 70, alle 15 spettacolo per bambini con il duo Paterpan&son. Alle 17 la ballata della felicità, uno spettacolo di teatro danza a cura di Atelier Arti Performative di Danila Massara. Alle 18 disco baby con gli speakers di radio Ugi, ore 20.30 ballo country con SDDS, alle 21.30 si terrà il concerto tributo a Vasco Rossi del gruppo Deviazioni spappolate.

Domenica 26 maggio alle 9 apertura festa, alle 9.30 quattro zampe con Ugi, raduno amatoriale cinofilo. Ore 11 esposizioni di ceramiche e vetri artistici dei ragazzi dell'Anffas. Alle 11.30 esibizione sporting ballo e Affdown. Alle 12.30 pranzo dell'amicizia in collaborazione con Anffas e dottor Clown. Alle 14 musica con dj Ciccio. alle 14.30 Sporting ballo e Affdown. Alle 15 danze popolari con il gruppo tradizionale In libertà, alle 17 color party musicale. Al sabato sarà possibile gustare specialità alla griglia. Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio cucina la pizzeria, il bar è prevista anche un'area cocktail. Il ricavato sarà devoluto a Ugi Unione genitori italiani con il tumore dei bambini Torino e ai progetti dell'Ossola Amica dell'Ugi.