Pd: “Falsi i nostri dati su spese Asl Vco per gettonisti? Da Preioni accusa gravissima”

"I dati su assunzioni e gettonisti arrivano dalle aziende sanitarie. Se Preioni cerca qualcuno che mente si guardi allo specchio. Durante la nostra conferenza stampa del 27 aprile noi abbiamo fornito dati precisi su due questioni: il numero delle assunzioni effettuate dalle varie ASL e le risorse usate per pagare le cooperative o le società che forniscono gettonisti.

L’accusa di fornire dati falsi è gravissima e Preioni dovrebbe provarla se non vuole che gli torni indietro come un boomerang. Noi, come ribadito anche durante la conferenza stampa, abbiamo una fonte chiara e ufficiale: le aziende sanitarie e siamo disposti a un confronto pubblico in qualsiasi momento, azienda per azienda, territorio per territorio.

Abbiamo chiesto a tutte le Asl del Piemonte di fornirci il numero delle cessazioni e il numero delle nuove assunzioni anno per anno. Abbiamo poi fatto delle semplici addizioni e sottrazioni per avere il dato finale. Anche i consiglieri della Lega dovrebbero essere in grado di farlo. Ma se i nostri dati sono falsi allora Preioni sta dicendo che le aziende ci hanno omesso delle informazioni o peggio le hanno fornite falsate. E questo sarebbe gravissimo.

Sui gettonisti abbiamo fornito lo storico degli ultimi anni. Preioni dovrebbe spiegare come mai l’ASL del territorio più piccolo spende la cifra più alta in assoluto e come intende invertire la tendenza. Bloccando il progetto dell’ospedale unico ha reso meno attrattiva la sanità del VCO per i professionisti del mondo sanitario.

Sulle liste d’attesa prendiamo atto che il consigliere Preioni vive sulla luna, dove si riesce a ricevere una visita in 37 giorni. Noi, ogni giorno, facciamo esperienza diretta e riceviamo segnalazioni da centinaia di cittadini che non riescono ad accedere al servizio sanitario o perché inviati a centinaia di chilometri o perché le agende sono chiuse o perché devono aspettare più di un anno. Ma forse per la Lega di Preioni sono i cittadini a mentire.

Consigliamo al presidente del gruppo Lega e a tutta la destra che governa il Piemonte di prendere atto di una realtà che hanno contribuito a mettere in ginocchio con scelte sbagliate, a partire dallo stop al nuovo ospedale unico, senza dimenticare la totale assenza di programmazione e l’abbandono del territorio del VCO. Invece di negare la realtà dovrebbero solo chiedere scusa ai cittadini”.

Così in una nota inviata agli organi di informazione il segretario regionale Partito Democratico Domenico Rossi e il vicepresidente consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle.