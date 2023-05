E' online il nuovo singolo di Alberto Fortis: "Il mio brano tutto da ballare!" VIDEO

Ha debuttato in piazza della Scala a Milano e contemporaneamente sul web il nuovo singolo di Alberto Fortis. “Mambo Tango Cha Cha Cha, il mio nuovo singolo tutto da ballare!” ha postato sulla sua pagina social il cantautore domese. Il video del nuovo brano, che si appresta a diventare un vero e proprio tormentone, è stato girato nei mesi scorsi nel giardino della sua villa a Domodossola di fronte all'ospedale San Biagio.

Fortis da qualche tempo è sempre più presente in città negli ultimi anni, confermando il suo legame con Domodossola, città dove ha vissuto fino alla maturità al Collegio Rosmini e dove ha tantissimi legami di amicizia.

E nel video sono tanti gli amici di infanzia con cui Alberto ha iniziato a suonare e cantare da giovanissimo. Questa mattina al concerto del primo Maggio in piazza della Scala è apparso in super forma, così come era apparso venerdì sera nella trasmissione di Carlo Conti, I migliori anni, andata in onda su Rai Uno, nella quale ha interpretato le intramontabili la Sedia di lillà e Settembre.