Crevola, Romina Bravi si dimette da consigliere comunale dopo 22 anni

Dopo 22 anni consecutivi tra i banchi della maggioranza e della minoranza, Romina Bravi dice addio al Comune di Crevola. Lo fa con una lettera, nella quale spiega che negli ultimi anni ha "visto mancare il rispetto e il buon senso".

Ecco il testo della sua lettera:

Sono entrata a far parte del Consiglio Comunale di Crevoladossola da giovanissima spinta dalla volontà di donare il mio contributo per il bene della mia collettività.

Ho fatto parte in questi ventidue anni di ben cinque Amministrazioni Comunali sia in veste di consigliere sia di assessore (sia di maggioranza che di minoranza) ed ho operato (nei primi 10 anni) soprattutto,data la mia natura,con particolare riguardo verso le famiglie in difficoltà, anziani e bambini svolgendo i miei incarichi con dedizione,responsabilità e correttezza.Durante tale periodo non sono mancati dissapori,contrasti,opinioni divergenti nell’ambito del Consiglio Comunale ma si è sempre raggiunto un buon risultato mediante reciproco rispetto ed utilizzando il comune buon senso.

Purtroppo in questi ultimi anni tale comportamento è stato stravolto e soppiantato da un dialogo che, a prescindere, tende al “duro scontro verbale” incurante delle motivazioni addotte,siano esse di idee, comportamenti od altro.

Tale situazione è in netto contrasto con il proposito di rendermi utile al paese in cui sono nata ed in cui vivo, il cammino intrapreso con code- sta Amministrazione autoritaria e priva di capacità d’ascolto non è più compatibile.

Mi vedo pertanto, mio malgrado e con grande dispiacere, costretta a rassegnare le dimissioni da consigliere comunale.

Ringrazio tutti coloro che hanno voluto fare tesoro dei miei consigli.

Ringrazio tutti i miei elettori ed auguro un buon prose- guimento di attività ai miei colleghi di minoranza.

Romina Bravi