Oltre 900 partecipanti a “Coloriamo Lo sport”

“Siamo molto contenti per questa giornata, il meteo è stato dalla nostra parte, inoltre tantissime le scuole hanno aderito alla corsa. Abbiamo raggiunto 920 partecipanti” racconta Marco Longo Dorni , presidente del CSI Verbania organizzatore dell'evento

L’appuntamento per Verbania è fissato per venerdì 24 maggio, in caso di maltempo verrà recuperato la settimana successiva. Info e iscrizioni sul sito: www.csivb.net