Treno delle BLS colpisce un masso a Preglia. Sul convoglio 150 passeggeri in attesa di essere trasbordati FOTO e VIDEO

E' stato un treno delle BLS diretto a Berna e partito da Domo a colpire un grosso masso finito sui binari. Fortunatamente nessuno dei 150 passeggeri ha riportato ferite. Il treno è uscito dai binari con il locomotore.

Il grosso masso dopo essere stato colpito dal convoglio è finito sulla sottostante via Paletta, fortunatamente senza colpire nessuno. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri e addetti di Rfi. Sul posto anche il sindaco Giorgio Ferroni.

I 150 passeggeri stanno attendendo di essere trasbordati e riportati in stazione a Domo da dove si cercherà una soluzione per portarli a destinazione in Svizzera. La linea ferroviaria internazionale tra Domo e il confine rimane chiusa sia in uscita che in entrata stato.