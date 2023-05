Vicenda cava, il sindaco Ferroni querela il consigliere Iaria

Volano querele in consiglio comunale a Crevoladossola. Il sindaco Giorgio Ferroni ha deciso di querelare il consigliere di minoranza, Lorenzo Iaria, per alcune dichiarazioni fatte in passato, prima in consiglio comunale e poi ai giornali, relativamente alla vicenda della cava di Rencio, un problema che ha tenuto banco per anni in seno all'amministrazione del terzo comunale ossolano.

‘’E' vero, confermo che sono stato querelato dal sindaco’’ afferma Lorenzo Iaria, capogruppo di opposizione. Per difendersi si è già rivolto all’avvocato Marcello Bologna di Domodossola.

Anche il sindaco Giorgio Ferroni conferma di aver presentato la querela.

‘’Ho deciso di depositare una querela anche se al momento non ho ancora un legale - dice il sindaco - . La vicenda è relativa alle dichiarazioni fatte nel consiglio del 29 novembre quando Iaria disse che io non volevo si facesse la gara per la cava e che si dovessero invece trovare altre formule. Ho detto subito che era una dichiarazione diffamatoria. Ho chiesto a Iaria un riscontro scritto ma lui non ha mai risposto e quindi nella seduta del 9 dicembre ho informato il consiglio dell’accaduto e dopo un'ulteriore nota stampa del consigliere ho deciso di procedere’’.