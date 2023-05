Quaretta: "La salute dei cittadini del Vco è appesa a un filo"

Il sindaco Augusto Quaretta torna ad attaccare la Regione sulla sanità. “La Regione sarebbe pronta ad annunciare cosa intende fare della rete ospedaliera locale; lo farà nei prossimi giorni confrontandosi con la Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl Vco già convocata per il 9 maggio (ma pare ci sia la voglia e la frenesia da parte di qualcuno di anticipare i tempi!)” spiega Quaretta.



“Nel frattempo sono tutt’altro che rassicuranti le indiscrezioni e notizie che cominciano a trapelare in merito alle “soluzioni” che si sarebbero individuate per cercare di superare il problema dei gettonisti che non potrebbero essere più impiegati in maniera così indiscriminata come successo negli ultimi anni. In pratica, già a decorrere dall’inizio di maggio, alcuni medici specialisti, già molto impegnati ad affrontare le proprie attività ambulatoriali e già in sofferenza per carenza di personale e lunghe liste di attesa, verrebbero dirottati in alcuni reparti (ad esempio Medicina) per poterli mantenere aperti! Questo orizzonte, consentirebbe di rendere disponibili alcuni servizi, ma bloccherebbe di fatto alcune attività specialistiche.” continua Quaretta.



“Come volevasi dimostrare, è servito poco anche l’appello disperato dell’ASL VCO per integrare 57 medici e che avrebbe consentito di recuperarne solo una decina! A fronte di questi scenari sempre più complicati e incerti, si può solo immaginare il clima di imbarazzo e preoccupazione fra il personale all’interno delle strutture ospedaliere del territorio!” continua Quaretta.



“La salute dei cittadini del Vco è sempre più appesa al filo delle indecisioni e dell’improvvisazione di questa amministrazione regionale a cui aggiungono quelle dei precedenti governi piemontesi.

20’anni di nulla ! E stiamo pagando un conto sempre più salato. Oltre agli annunci e agli effetti speciali, l’Assessore regionale alla sanità (e forse non solo lui!), dovrebbe meditare che forse quello che sta occupando non è proprio il suo posto….” conclude Quaretta.