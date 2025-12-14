Al via a Verbania il percorso formativo sull’Health Technology Assessment per l’innovazione sanitaria

Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sull’Health Technology Assessment (Hta), si apre per le aziende sanitarie italiane una nuova fase operativa, in cui questo strumento diventa leva concreta per migliorare qualità ed efficienza dei servizi. Per accompagnare questo processo, la ASL VCO, in collaborazione con la Società Italiana di Health Technology Assessment (Sihta), propone un percorso formativo multilivello che si svolgerà lunedì 15 e martedì 16 dicembre presso l’Hotel Il Chiostro di Verbania.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutti i livelli aziendali, dai vertici direttivi fino al personale operativo, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e competenze sull’utilizzo dell’Hta nella gestione e nell’erogazione dei servizi sanitari. Attraverso un approccio progressivo, la formazione guiderà i partecipanti dalla comprensione dei principi teorici e normativi fino all’applicazione pratica, mostrando come l’HTA possa supportare scelte informate, allocazione ottimale delle risorse e innovazione clinica.

Il percorso, frutto della collaborazione tra esperti e dirigenti ASL VCO e Sihta prevede momenti di approfondimento dedicati sia ai vertici aziendali sia ai dirigenti delle strutture complesse, per poi estendersi al personale operativo. Saranno illustrate esperienze concrete, casi d’uso e testimonianze, così da rendere immediatamente applicabili i concetti della metodologia HTA nel contesto reale dell’azienda sanitaria.

Il direttore generale ASL VCO, Francesco Cattel, ha commentato: «Siamo orgogliosi di questa iniziativa che consentirà a tutto il personale di acquisire conoscenze solide sui meccanismi internazionali, nazionali e locali dell’Hta. La formazione non si limiterà alla teoria, ma offrirà strumenti pratici e concreti per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, valorizzando le competenze di ciascun operatore».