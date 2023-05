Borse di studio per studenti universitari: approvato il regolamento

Approvato all'unanimità dal consiglio comunale il regolamento per l’assegnazione di borse di studio rivolte a studenti universitari che si sono distinti per particolari risultati scolastici, nell’intento di incoraggiarli e sostenerli nel loro percorso di studi. Il regolamento è composto da 10 articoli. Per garantire i fondi necessari al finanziamento l’amministrazione si attiverà per trovare sponsorizzazioni. In caso di parziale finanziamento, la giunta valuterà l’eventuale integrazione con fondi comunali propri.

Le borse di studio sono riservate agli studenti universitari residenti a Domodossola o in un Comune ossolano, purché abbiano compiuto il ciclo di studi superiori in un istituto scolastico della Città di Domodossola. Devono essere regolarmente iscritti al secondo anno di un corso di studi universitario (laurea di primo livello o corso di laurea magistrale a ciclo unico) presso un Ateneo italiano; c) aver superato tutti gli esami e ottenuto i crediti formativi (CFU) previsti per il primo anno dall’ordinamento della Facoltà universitaria frequentata entro l’anno accademico di riferimento, con media ponderata minima. Tra i vari documenti richiesti anche la dichiarazione ISEE del nucleo famigliare di appartenenza. La graduatoria sarà in base alla votazione media ponderata di tutti gli esami sostenuti e in base alla fascia di reddito (sulla base della dichiarazione ISEE.

La proposta delle borse di studio era arrivata nei mesi scorsi in consiglio attraverso una mozione del Pd condivisa poi dalla giunta e votata all'unanimità. In particolare il Pd puntava ad istituire borse di studio per studenti di medicina alla memoria di Ettore Tibaldi presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica dell'Ossola e medico.

“Quello che approviamo – ha spiegato il sindaco Lucio Pizzi – è un regolamento generale che potrà essere utilizzato non solo per la motivazione prima da cui era arrivato lo stimolo del Pd ovvero la borsa di studio in memoria di Ettore Tibaldi” . A tal proposito dopo l'approvazione del regolamento è seguita una delibera di giunta di indirizzo per la ricerca di sponsorizzazioni per 5 borse di studio alla memoria di Tibaldi di 2000 euro ciascuna.

Ettore Ventrella del Pd ha ringraziato il sindaco è si è detto contento che la mozione sia servita di stimolo anche per altre eventuali borse di studio.