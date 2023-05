Due nuovi consiglieri per la Soms domese

Si è tenuta il 29 aprile l'assemblea annuale dei soci della Società di Mutuo Soccorso ETS di Domodossola. Diversi i punti all'ordine del giorno, tutti approvati all'unanimità dagli iscritti presenti.

“L'Assemblea -sottolineano dalla Soms-, preso atto che il numero dei consiglieri fosse insufficiente per far fronte ai crescenti impegni che il Sodalizio deve affrontare già dall'anno in corso, ha deliberato di implementarne il numero con l'ingresso di due nuovi membri nelle persone di Mario Stelitano e Virgilio Varnelli che si affiancheranno al presidente Riccardo Vespa, la vice presidente Maria Grazia Bergamasco ed i consiglieri Teresa Curcio, Dino Citton, Mauro Polli e Saverio Fondacaro. La segretaria, Ornella Petrulli, viene coadiuvata dalle socie Maria Maddalena Prelli e Laura Catania”.

Di seguito la Relazione Assemblea Soms del 29 aprile 2023.

Dopo il consueto e doveroso omaggio ai Soci defunti, il presidente illustra la relazione morale del sodalizio per l’anno 2022.

L’anno 2022 ha segnato per la Soms di Domodossola la ripresa, dopo un lungo periodo di sosta forzata causa il perdurare della pandemia di Covid-19, del proprio percorso intrapreso già da diversi anni, volto a ritrovare un suo ruolo nel tessuto sociale della Città, dopo una prolungata fase di oblio, nel quale aveva vissuto in silente operosità.

Negli ultimi anni, quindi, il nostro Sodalizio ha cercato con grandi sforzi di trovare una sua via, che la riportasse ad avere delle solide basi e una sua ragion d’essere.

Ecco quindi che si sono seguiti due percorsi principali che ridessero nuovo slancio alle nostre attività, rivolgendo l’attenzione da una parte alla mutualità e dall’altra alla socializzazione, prediligendo l’aspetto culturale a quello ludico.

Abbiamo sin da subito dovuto affrontare lo scoglio della mancanza di risorse e di volontari ma, con grande volontà, abnegazione e quella fortuna che spesso è necessaria per completare in modo positivo un percorso di rinnovamento, oggi possiamo affermare che molti passi in avanti sono stati fatti e guardare al futuro con fiducia e ragionevole ottimismo.

Negli ultimi due anni il numero dei volontari è progressivamente aumentato ma, voglio sottolinearlo con grande piacere, sono le loro qualità umane che stanno facendo la differenza, creando un gruppo di persone coeso che prestano la loro opera con serenità e con il piacere di condividere un progetto comune in cui credono.

Senza la forza che ci diamo l’un l’altro, ogni sforzo di migliorare ed ampliare ciò che progettiamo non avrebbe quel respiro necessario per farli vivere.

L’offerta culturale è quindi ripresa con rinnovato entusiasmo e nel corso dell’anno abbiamo spaziato tra piccoli spettacoli teatrali e concerti musicali di grande qualità artistica, presentazione di libri, racconti di viaggi in terre lontane e spesso sconosciute, conferenze sul mondo del lavoro, una mostra fotografica.

Sono naturalmente proseguiti i corsi di lingua tedesca ed inglese a cui si è aggiunta la proposta del francese che ha avuto un riscontro superiore alle aspettative. Inoltre è stato avviato un rinnovato corso di Taglio e cucito che ha incontrato un ottimo numero di adesioni.

Tutti questi corsi, è bene sottolinearlo, non sono gestiti dalla Soms ma da altri operatori che ospitiamo nella nostra struttura, a fronte della corresponsione di libere oblazioni.

Nel solco dell’intenzione espressa lo scorso anno di creare il Centro Culturale Ossolano “Spazio Contemporaneo” presso la Soms, nel corso del 2022, il neonato Circolo della Poesia “Domus” ha iniziato ad organizzarsi ed a lavorare con i propri componenti ad alcuni progetti che presto porteranno i primi frutti. Già nel mese di settembre si è tenuto un incontro di valenza culturale molto significativa, con la presenza della docente universitaria Larisa Poutsileva che ha presentato la prima antologia dedicata alla poesia bielorussa.

Negli ultimi mesi del 2022, sono iniziati i primi contatti con un piccolo gruppo letterario di scrittori locali, nato nel periodo pandemico, denominato Obelisco. Con i loro componenti, è stato avviato un percorso che ha come obiettivo quello di istituire un secondo Circolo legato alla narrativa, formato sia da scrittori locali che lettori, per creare un polo di promozione letteraria.

Il filo conduttore che deve animare la vita e crescita dei Circoli creati all’interno della Soms, deve essere lo spirito di condivisione, collaborazione e apertura nei confronti di altri gruppi culturali presenti sul territorio, anche nazionale, oltre che contribuire ad eventuali richieste di partecipazione ad eventi organizzati dalle Soms consorelle.

Come già avevamo preannunciato nell’assemblea dello scorso anno, il nostro Sodalizio sarebbe stato chiamato ad affrontare delle trasformazioni molto significative riguardo alla propria missione prioritaria legata alla Mutualità.

Nel mese di dicembre, con non poche difficoltà, si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci che ha sancito l’iscrizione della Soms nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore concretizzatasi nel febbraio 2023. Questo passaggio ha comportato il cambio di denominazione in S.M.S. – ETS di Domodossola, ovvero, Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.

La perdita della parola “Operaia” sancisce di fatto la fine di un’epoca storica durata 167 anni e non pochi di noi la vivono con profondo rammarico e nostalgia.

E’ tuttavia anche il momento di una nuova fase che simbolicamente apre il nostro orizzonte a tutta la società, senza distinguo di categorie lavorative di appartenenza, come del resto già facevamo in pratica da molto tempo.

L’aspetto mutualistico sarà sempre più importante e determinante nella vita della nuova S.M.S. – ETS, anche se ci rendiamo conto che sarà un percorso non privo di ostacoli da superare.

Nel corso del 2022 abbiamo iniziato a delineare quelle che sono le nostre attuali possibilità, a partire dal Magazzino Ausili sanitari che da ormai diversi anni abbiamo creato, da alcune convenzioni mediche che prevedono una riduzione di costi da pagare da parte dei soci.

Si è dato vita ad una collaborazione con Auser Domodossola per il trasporto dei nostri iscritti verso le strutture ospedaliere ed ambulatoriali all’interno della provincia del VCO. A partire da gennaio 2023 il servizio viene esteso anche alla provincia di Novara, a fronte di una compartecipazione al 50% delle spese di trasporto. Questo accordo prevede una serie di vincoli nella fruizione, dettati da una iniziale prudenza nel valutarne l’impatto economico e, con il maturare dell’esperienza, verrà ampliato a seconda delle esigenze che si riscontreranno.

Con alcuni volontari abbiamo iniziato a porre le basi per realizzare una serie di incontri dedicati alla prevenzione e conoscenza medica che prenderà il via nella seconda metà del 2023.

Questo progetto, battezzato “Conoscenza è salute”, ha richiesto parecchio impegno e la ricerca di una serie di relazioni interpersonali di cui non si disponeva, per essere strutturato in modo tale che, una volta avviato, possa durare nel tempo.

Si sono valutati ulteriori percorsi di ampliamento delle offerte mutualistiche per i nostri soci, che vanno dalla mutualità mediata attraverso Soms specializzate, all’assistenza domiciliare in collaborazione con Associazioni del territorio o da svolgere in proprio con i nostri volontari. Sono

decisioni da prendere con ponderazione e oculatezza perché l’obiettivo dei Consiglieri è quello di creare una rete di supporto ai Soci che sia utile, di facile fruizione, economicamente sostenibile e durevole nel tempo.

Sicuramente nel corso del 2023 questa tematiche verranno affrontate sempre più in dettaglio per giungere ad ulteriori nuovi positivi traguardi nel campo della mutua assistenza agli iscritti.

La presenza nella nostra Sede dell’Associazione UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Novara e VCO si sta scoprendo purtroppo, malgrado la buona volontà di entrambe le parti, di scarso rilievo. Le difficoltà che i volontari di questa Associazione sono chiamati ad affrontare per spostarsi da Novara fino a noi si stanno rivelando superiori alle loro forze, non permettendoci di organizzare in sinergia delle campagne di sensibilizzazione verso temi così importanti.

L’anno appena trascorso, ha rappresentato uno spartiacque tra ciò che eravamo e ciò che dovremo diventare, senza dimenticare però che, se abbiamo un futuro da costruire davanti a noi, lo dobbiamo a tutti coloro che in questi 167 anni di storia hanno dato il loro disinteressato contributo a favore del nostro Sodalizio.

La Segretaria Ornella Petrulli

Il Presidente Riccardo Vespa