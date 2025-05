Thomas Floriano e Paola Varano si aggiudicano "La Rossa corre di notte" FOTO

Thomas Floriani della Sport Project Vco e Paola Varano dell'Asd Bognanco sono i vincitori della "Rossa corre di notte", il trail di 18km che si è corso ieri sera, 10 maggio. Una serata di sport e festa organizzata dal Comitato di Domodossola della Croce Rossa che ha visto oltre 110 atleti al via nelle due frazioni di gara, il giro lungo di 18 km e quello corto di 9 km. Un percorso che si è snodato, dopo la partenza dallo stadio Curotti, tra le frazioni di Mocogna, Cisore, Barro e Monteossolano.

Per la gara lunga, 18 km con un dislivello positivo di 800 metri, primo posto dunque per Thomas Floriani con il tempo di 1:24:34, secondo Mauro Bernardini in 1:25:10 e terzo Fabio Rolando in 1:27:42. Tra le donne, prima Paola Varano con il tempo di 1:42:03, seconda Giulia Ronchi in 1:51:41 e terzo posto per Veronica Depaulis in 1:57:37.

Per quanto riguarda il giro corto 9km con dislivello positivo di 300 metri, primo posto per Davide Moglia in 36:42:41, secondo Simone Romeo in 36:55:90 e terzo Carlo Renato Zanetta in 38:25:18. Per quanto riguarda le donne, primo posto per Fabiana Matli con il tempo di 44:38:74, seconda Francesca Sbaffi in 45:22:13 e terza Mainardi Chiara in 48:54:10.

È stato anche assegnato il Gran Premio della Montagna a Paola Varano e Thomas Floriani. Dopo la gara, la festa è proseguita al Curotti con tanta musica e divertimento.