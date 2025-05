Nelle piazze del Vco l'azalea della ricerca di Airc

Domenica 11 maggio, in occasione della festa della mamma, sarà possibile acquistare le “Azalee della Ricerca” di Airc, la fondazione italiana per la ricerca sul cancro. I volontari saranno presenti nelle piazze italiane, tra cui anche numerose piazze del Vco, per la vendita delle piante, divenuto ormai un consueto appuntamento. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, ma anche promuovere l’importanza della prevenzione raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica.

Sarà dunque possibile acquistare un’azalea con una donazione minima di 18 euro; nelle piazze si potrà anche trovare una pubblicazione speciale dedicata a sfatare i falsi miti sul cancro.