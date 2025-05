A La Cinefoto si parla di Astrofotografia

Corrado Pidò sarà il protagonista della sera a La Cinefoto di Domodossola. Stasera, venerdì 9 maggio, alle 21, nella sede dell’associazione domese l’argomento sarà ‘’L’Astrofotografia’’. Si tratta di una disciplina che combina l'arte della fotografia con la scienza dell'astronomia, consentendo di catturare la bellezza e la maestosità del cielo notturno. In questo incontro esploreremo le tecniche fondamentali, le attrezzature necessarie e i suggerimenti pratici per ottenere immagini spettacolari di stelle, nebulose e galassie, i concetti di base di esposizione, messa a fuoco e composizione, adattati alle particolari sfide poste dalla fotografia notturna, l'importanza di scegliere il luogo giusto e le condizioni ideali per le riprese, nonché come prepararsi per lunghe sessioni all'aperto.