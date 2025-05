Due nuovi mezzi per l'oratorio e la Filarmonica di Villadossola FOTO E VIDEO

Villadossola ha due nuovi mezzi, un pulmino e un furgone, per il servizio alla comunità, uno per l'oratorio e l'altro per la Filarmonica. L'inaugurazione e la benedizione da parte del parroco don Massimo Bottarel è avvenuta ieri nell'ambito della festa dell'oratorio in onore di San Domenico Savio.

Dopo la messa, presieduta da don Massimo Bottarel e concelebrata da don Renato Sacco, c'è stata sul sagrato la cerimonia alla quale hanno preso parte il presidente della Fondazione Comunitaria Maurizio De Paoli, i sindaci di Villadossola Bruno Toscani, di Montescheno Dario Ricchi e di Borgomezzavalle Stefano Bellotti, i ragazzi dell'oratorio con il vicepresidente dell'associazione dell'oratorio Davide Moglia e la Filarmonica di Villadossola con il suo presidente Daniele Gnoato; quest'ultima ha eseguito due brani prima della benedizione.

I due enti hanno potuto acquistare i mezzi grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco. Per l'oratorio si tratta di un pulmino di nove posti costato 30mila euro. L'oratorio ha avuto un contributo dalla Fondazione comunitaria per 15mila euro, i fondi mancanti sono stati recuperati grazie a donazioni. La Filarmonica ha invece avuto un contributo di 12mila euro al quale ha aggiunto fondi propri per far fronte all'acquisto di un furgone utile per il trasporto degli strumenti costato 16.500 euro.

Il nuovo mezzo dell'oratorio va a sostituire un pulmino ormai vecchio. “Ringraziamo in particolare la famiglia Poscio per la donazione – ha detto Davide Moglia - in memoria del compianto Alessandro, la Fondazione Comunitaria, tutti gli altri donatori e la Provvidenza per il dono di questo pulmino”.

“Siamo finalmente riusciti ad essere autonomi – ha detto il presidente della Filarmonica Daniele Gnoato - dopo tanti anni in cui si parlava della necessità di avere un nostro mezzo, ora non dovremo più dipendere da persone che ci prestavano dei mezzi per trasportare gli strumenti, grazie alla Fondazione comunitaria”.

Il legame tra la Fondazione comunitaria del Vco e Villadossola è recente, ha ricordato il presidente della Fondazione Maurizio De Paoli: “Era iniziato con il progetto “Tutti in campo” - ha detto - e sono sicuro che la relazione continuerà”.