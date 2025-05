"Anche gli eroi": in scena a Masera il nuovo spettacolo dei ragazzi di Anffas Vco

Sono ormai alcuni anni che i ragazzi di Anffas Vco svolgono attività di teatroterapia con appositi progetti, realizzati anche grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria Vco Ente Filantropico. Grazie a questo progetto, domenica 11 maggio alle 15.00 presso il salone degli impianti sportivi di Masera i ragazzi di Anffas Vco portano in scena lo spettacolo “Anche gli eroi”, con la regia di Emanuela Giorlando e Giovanna Zavettieri e la scenografia di Gabriele Vincis.

“Anche gli eroi” è una divertente commedia che proporrà parodie di alcuni film popolari: eroi, guerrieri, personaggi fantastici e reali si intrecciano tra una scena e l’altra del “teatro-Vita”, dove tutti siamo a volte i forti e a volte i deboli, abbiamo i nostri problemi, grandi, piccoli, dolorosi o meno dolorosi. E una cosa è chiara: “Nessuno è invincibile!”.

L’associazione tiene molto a dare continuità al progetto teatrale perché, come racconta la presidente Lina Bianchi, “riscontriamo degli effetti positivi e soprattutto un alto gradimento, sia da parte degli utenti che dei familiari. È un’attività importante per loro perché acquistano fiducia e stima in sé stessi, esprimono la propria creatività, le proprie emozioni, e si mettono in gioco come attori e condividono questa esperienza”. L’attività di teatro si svolge il giovedì pomeriggio presso la sede Anffas e prevede un percorso che parte dal mese di ottobre e si conclude a maggio, grazie al supporto di un professionista e al prezioso lavoro delle volontarie e dei volontari, e vede il gran finale con la messa in scena dello spettacolo che i ragazzi hanno costruito durante questi mesi.