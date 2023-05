Un'agenzia di onoranze funebre si occuperà ovviamente di tante cose per quanto riguarda l'organizzazione del rito funebre compresa l affissione avvisi di lutto. in generale quindi parliamo di una realtà che dovrà aiutare la famiglia a organizzare nemmeno i particolari di un evento che è molto importante, anche dal punto di vista simbolico, visto che si onorerà la figura di una persona che non c'è più e che faceva parte della famiglia.

Tra le cose che ci sono da fare spiccano i necrologi che spesso sono favoriti anche dalla collaborazione che hanno queste agenzie di onoranze funebri con le testate giornalistiche a livello locale ma anche regionale, che a volte che consente quindi di pubblicare i necrologi sui quotidiani nazionali e anche cittadini alcune volte.

Inoltre spesso la famiglia viene aiutata nella redazione di un testo personalizzato dove all'interno troveremo un omaggio sentito e profondo alla memoria del defunto che se n'è andato

Ma ricordiamo anche che i necrologi solitamente possono anche contenere i ricordi e i ringraziamenti di quello che si è realizzato in vita.

Nel momento in cui il testo viene concluso sarà inviato alla testata scelta rispettando i costi di pubblicazione che sono previsti in quel caso e che vengono preceduti da più preventivi.

Ovviamente sì procederà anche alla affissione di manifesti funebri nei comuni dove è previsto nonché negli appositi spazi. Però per esempio in alcune città può succedere di esporre la coccarda vicino all'abitazione del defunto: mentre sugli avvisi di lutto saranno inserite le informazioni necessarie che riguardano l'orario e il luogo della cerimonia funebre alle quali è invitata alla comunità cittadina a partecipare.

Vi ricordiamo anche questi manifesti devono essere affissi seguendo le norme contenute nelle ordinanze comunali. Anche se comunque in genere le agenzie di onoranze funebri si prendono anche carico di fare un controllo e garantire un servizio conforme alle leggi in vigore

Cos'altro può fare per te l'Agenzia di onoranze funebri

Un'agenzia di onoranze funebri che si rispetti può anche occuparsi di effettuare servizi di stampa che sono destinati al funerali e cioè ci riferiamo nel manifesto ma anche alla stampa degli avvisi di lutto e di ringraziamento che saranno inviate a chi parteciperà alla cerimonia.

Inoltre ricordiamo che le stampe e le pubblicazioni volendo sono personalizzabili utilizzando immagini dove c'è una foto della persona che non c'è più o anche in piccole immagini sacre perché comunque il vantaggio è poter personalizzare la stampa, attraverso impaginazione ed elementi grafici a scelta.

Però l’agenzia fa anche molto altro nel senso che si occupa di organizzare tutto quello che c'è da fare per quanto riguarda il rito funebre sia di pratico che di burocratico come per esempio la scelta della salma e del carro funebre o l'allestimento della camera ardente o ancora la scelta dei fiori perché sono tutte cose che contribuiranno nel bene e nel male a creare un momento emozionante e che non sarà dimenticato da quelle persone che saranno presenti per onorare il defunto che se n'è andato