Ospedali di comunità, Il Governo indicherà le modalità di supporto del personale

Fondamentali per assicurare la piena funzionalità degli Ospedali di Comunità saranno le indicazioni che dovranno arrivare dal Governo centrale ed essere recepite da parte delle Regioni, tra cui il Piemonte.

Al momento, sono stati definiti gli elementi strutturali ed organizzativi degli Ospedali di Comunità, sia a livello nazionale sia nel contesto regionale. E se, da un lato, nell'ambito normativo attualmente delineato risultano chiari e definiti i profili dello sviluppo edilizio di tali strutture, dall'altro lato, non sono ancora state configurate compiutamente - neanche a livello nazionale - le modalità di supporto dei diversi professionisti operativi nelle Strutture; gli stessi, in parte, potranno essere individuati tra quelli già presenti nelle Aziende sanitarie e, in parte, saranno da reclutare ex novo con le diverse forme contrattuali previste.

Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte in risposta a un’interrogazione consiliare sul personale per gli ospedali di comunità.