Grande prova al Mgm di Fabio Napolitano del team Cosentino

Un'altra giornata ricca di soddisfazioni per il coach Luca Cosentino e i suoi allievi. Nei giorni scorsi il 16enne Fabio Napolitano e il suo coach hanno conquistato la cintura Prestige Fight nei 75 chilogrammi contatto pieno di kickboxing nel gala serale al Mgm.

Fabio Napolitano aveva vinto anche il full contact il mese scorso in un match internazionale contro un forte atleta francese. “Sono state 4 riprese durissime in cui il nostro team si è confrontato con la pro Evolution fight scuola di grande valore allenata da Massimiliano Repucci” spiega Cosentino. “Un match molto equilibrato e combattuto fino alla fine, ricco di pugni e calci a segno. C'è voluta una quarta ripresa per valutare a chi assegnare il titolo di campione nei big fiscam” spiega ancora Cosentino. Fabio ha messo al tappeto due volte nella seconda ripresa il forte avversario Nicolò Granato che ha reagito comunque nella terza recuperando punteggio.

“Erano stremati entrambi, il cuore e l'orgoglio e anche le sofferenze passate forse sono stata l'arma in più per lo sprint finale” spiega orgoglioso il coach del 16enne. “Il team Cosentino, quasi a fine stagione, porta a casa il suo quarto titolo dopo il campione regionale, campione italiano e campione europeo (con Elia Cosentino, figlio del coach ndr). Oggi arriva anche questa cintura prestigiosa per Fabio, che voglio ricordare, ha battuto un avversario 20enne, quindi di 4 anni più grande. Ho diversi atleti che stanno maturando, anche grazie alle sconfitte, sono orgoglioso di loro per come stanno crescendo in questo sport di fatica e sacrificio” conclude il coach.