Ossola Guitar Festival al via dal 20 luglio

Prenderà il via, con il concerto del 20 luglio a Varzo del Abdo Buda Marconi trio, la ventottesima edizione dell'Ossola Guitar Festival, la rassegna che vede protagonista la chitarra con altri strumenti e voci, e che fino al 9 agosto regalerà dieci appuntamenti a ingresso libero in altrettante località.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Artexe, ed è sostenuto dalla Fondazione CRT, dalla Fondazione Cariplo, dalle amministrazioni comunali ospitanti e da numerosi entiTanti i generi musicali che saranno proposti nel corso della rassegna, dalla classica al jazz, dalle tradizioni mediorientali a quella argentina, dalla canzone d'autore alle produzioni originali degli stessi interpreti.

Quest'anno vi sarà anche un "Extra Festival", con un ciclo di eventi che spazieranno su diverse tematiche e che si svolgeranno presso il Caveau di Domocentro. Il 19 luglio si svolgerà un workshop di canto popolare ossolano, vi sarà una mostra di chitarre Aiersi, un incontro di musicoterapia e uno sulle strategie comunicative nel mondo dello spettacolo.

Sabato 20 luglio alle 21 dunque, a Varzo sulla scalinata della Chiesa Parrocchiale, si esibirà la Abdo Buda Marconi Band. Si prosegue il 22 luglio a Crevoladossola al Parco di Villa Crescono il duo Acosta Troncozo. Il 24 luglio appuntamento a Mergozzo sotto al porticato delle Cappelle con Marte Giani - Di Fulvio duo, il 26 luglio a Cardezza, presso la Chiesa Parrocchiale, si esibirà il MP Guitar Duo mentre il 28 luglio all'Oratorio Santa Marta di Craveggia protagonista Soul.

Si prosegue il 30 luglio a Masera presso Villa Caselli con Fabrizio Prando e il 3 agosto a Vogogna con Lfj trio presso i portici di Palazzo Pretorio. Il 5 agosto appuntamento al Santuario del Boden di Ornavasso con Yaroslava Ihnatenko.Il 7 agosto il Festival si sposta a Bognanco in frazione San Lorenzo con il duo Cintura-Gerolin e la chiusura è in programma a Baceno il 9 agosto con il duo Naidenova-Grano in chiesa parrocchiale.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ed è possibile prenotare, a pagamento, un apericena alle ore 19.