Val Grande, bivacco della Colma senza legna da ardere

Non c'è disponibilità di legna da ardere il bivacco della Colma di Premosello, mentre in quello di In la Piana è disponibile solo di grossa pezzatura e la fontana non eroga acqua. È quanto segnala a inizio settimana il Parco Nazionale Val Grande, che ricorda che “i bivacchi sono messi gratuitamente a disposizione di tutti gli escursionisti e che la loro cura dipende a tutti coloro che ne fanno uso”.

Quindi, le avvertenze del Parco, è necessario verificare che la struttura sia in perfetto ordine, pulita e priva di rifiuti (che vanno portati a valle) prima di andaresene; la legna va usata con parsimonia e bisogna accertarsi che la porta sia chiusa lasciando il bivacco.