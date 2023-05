Simplon Dorf, chiusa una delle uscite della A9

Nuove linee sono in costruzione per fornire elettricità a Simplon Dorf. Intervento che va dall'uscita Simplon Mitte al villaggio. Così Ustra, l’Ufficio federale delle strade, fa sapere per questi motivi che l'uscita Sempione Nord, sulla A9, sarà chiusa dalle ore 8 di lunedì 15 maggio sino alle 16 di venerdì 2 giugno; il traffico sarà deviato dall'uscita Sempione Nord.

Il 17 maggio termineranno invece i lavori sul muro di contenimento in zona ponte di Ganter. Mentre nel tratto di Casermetta (2 km sul versante sud del Passo tra i paesi di Gabi e Gondo) i lavori di ripristino e potenziamento dell'intera infrastruttura sono iniziati già lo scorso anno. Qui si trovano anche due ponti e la galleria della Casermetta, lunga quasi 300 m: l’intervento riguarda il rifacimento dell'intera infrastruttura; inoltre viene rafforzata la protezione contro i pericoli naturali.

Infine Ponte Fura, sempre sul versante sud del Passo del Sempione, sopra la frazione Gabi. La struttura era gravemente danneggiata più di quanto si pensasse. Per ragioni economiche e tecniche, Ustra ha così deciso di sostituire il ponte anziché ripararlo Dall'estate del 2021, il traffico è stato instradato in una corsia sull'esterno meno gravemente danneggiato.