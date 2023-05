Primo premio per l’Alberghiero Rosmini al concorso 'Barman per un giorno'

Grandi soddisfazioni per l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola al Concorso “Barman per un giorno”, organizzato il 15 maggio 2023 all’IPS Ciro Pollini di Mortara (PV), avente per oggetto la valorizzazione del gin.

L’allieva Francesca Colombini, della classe quinta, si è aggiudicata il primo premio, con il suo cocktail “Pioda Fizz”, rivisitazione del famoso “Gin Fizz”, con protagonista il Gin Piodamara Valle Vigezzo, uno sciroppo di erbe del Consorzio Erba Böna di Verampio di Crodo, succo di limone e soda, il tutto servito su una pioda in serizzo con fiori di ginestra, sambuco e rametti di ginepro. L’obiettivo del drink è stato quello di valorizzare al massimo le botaniche, il simbolismo e il territorio d’origine del Gin Piodamara.

Premio speciale per la Migliore Performance in lingua inglese all’allieva di quarta Melania Margaroli, che ha proposto il cocktail “Camouth”, unione delle parole camomilla e vermouth. Il suo medium drink “sour” è infatti composto da gin, vermouth rosso dell’Istituto Agrario Fobelli di Crodo, sciroppo di camomilla anch’esso del Consorzio Erba Böna e succo di limone.

Entrambe le ricette saranno presto disponibili sui canali social dell’istituto. A supportare e accompagnare le studentesse il loro docente di sala Damiano Oberoffer.

La sfida per aspiranti barmen, patrocinata da Aibm – Associazione Italiana Bartender & Mixologist, ha visto la partecipazione di diverse scuole alberghiere e la presenza del presidente nazionale Aibm Luigi Manzo. Ogni concorrente doveva preparare un drink fantasia, sotto lo sguardo della giuria tecnica e degustativa.