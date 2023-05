Giro d'Italia, chiuso per alcune ore il Passo del Sempione

Anche la Svizzera chiude le strade per il passaggio del Giro d’Italia che attraverserà poi il Verbano Cusio Ossola. Interrotte anche le corse delle trasporto vetture tra Iselle e Briga.

L’Ufficio strade svizzero fa rilevare che due tappe del Giro d'Italia attraversano il Canton Vallese. ‘’Di conseguenza – si legge in una nota - ci sono delle chiusure che interessano anche le strade nazionali. Venerdì 19 maggio, il convoglio attraversa il confine al Gran San Bernardo e si dirige verso Sembrancher sulla N21, dove lascia la strada nazionale in direzione di Verbier. Sabato 20 maggio 2023, l'entourage viaggerà sulla N9 sul Sempione e lascerà la Svizzera a Gondo. Chiusure e restrizioni sono previste in entrambi i giorni dalle 10:30 alle 15:30 circa - venerdì sul Gran San Bernardo, sabato sul Sempione. Si consiglia ai viaggiatori diretti in Italia di attraversare il Passo del Sempione il venerdì e il Gran San Bernardo il sabato’’.

Bls comunica invece che sabato 20 maggio saranno interrotte alcune corse sulla linea del Sempione. ‘’L’ultimo collegamento prima dell'interruzione sarà quello in partenza da Briga alle 9:58 e da Iselle alle 10:34. Il primo collegamento dopo l'interruzione sarà quello da Briga alle ore 15:58 e da Iselle alle 16:34.

BLS invita i passeggeri a pianificare il viaggio di arrivo o di ritorno in modo da evitare il più possibile gli ingorghi.