Elezioni, anche nel Vco stanno sparendo gli elettori

Un dato di fatto inconfutabile in queste elezioni amministrative di metà maggio: l’assenza dell’elettorato.

Nel Verbano Cusio Ossola fa notizia il dato di Omegna, dove ha votato il 46,45 per cento degli elettori: meno di un elettore su due.

Seguito da Villadossola, altra città che dopo aver perso la sua identità industriale ora perde elettori. Solo il 55,15 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne: in pratica ha votato la metà della popolazione.

Idem per Bognanco, dove la percentuale dei votanti è stata del 50,77 per cento. Così come Cesara: 52,30.

Meglio è andata a Belgirate e Calasca Castiglione: rispettivamente 68,43 e 65,97.