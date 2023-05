Tanta gente tra Crevola, Domo e Villa per accogliere la Carovana Rosa FOTO

E' passato poco prima delle 15 il gruppo dei 29 ciclisti in fuga nella tappa che da Sierre porta a Cassano Magnago. Una fuga iniziata sulla salita del Sempione. Venti chilometri di salita da Briga che hanno portato la carovana Rosa sul Passo del Sempione. Li i corridori hanno trovato un tempo da lupi, pioggia, ma soprattutto freddo, c'erano circa 5 gradi. Il Giro era passato altre 6 volte sul Passo del Sempione, nel '52, nel '57, nel '63, nel '65, nell'85 (quando la cima Coppi era proprio il Sempione) e nel 2006.

Una bella cartolina per il territorio, nonostante la pioggia. Sulla diretta Rai molti gli intermezzi in cui si è parlato delle peculiarità del territorio, dalla Vigezzina al Museo degli Spazzacamini su tutti.

Tanta gente sulle strade nonostante il maltempo, soprattutto in stazione a Domodossola.

In tanti anche a Villa, al Villaggio per il traguardo volante.