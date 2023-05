Nel momento in cui si parla di mutuo ci si rivolge alla banca però quest'ultima è la prima cosa che valuterà è la capacità di rimborso che ha chi ha richiesto quel tipo di credito: ed ecco perché un mutuo cattivo pagatore può essere veramente difficile perché chi ha avuto difficoltà a sostenere debiti in passato non verrà visto di buon occhio.

Anche se comunque non sarà impossibile per lui o per lei ottenere questo risultato, ma ci sono delle regole da seguire e delle cose da sapere, altrimenti non ci sono speranze da questo punto di vista.

Però prima di sapere cosa fare bisogna capire cosa significa essere un cattivo pagatore e cioè viene considerato tale chi non ha rispettato gli impegni presi con l'istituto finanziario o la banca in questione perché magari non ha pagato le rate del precedente mutuo o ha accumulato dei ritardi per quanto riguarda i pagamenti delle bollette.

Si tratta di comportamenti che verranno registrati da una banca dati molto dettagliata dove ci sono tutte le informazioni relative al ritardo dei debiti di pagamento di tutte le persone italiane e cioè di tutti i clienti di quegli istituti e banche.

Chi viene considerato un cattivo pagatore e vuole ottenere un mutuo deve fare una verifica della sua situazione creditizia ci deve verificare se ci sono dei debiti in sospeso oppure se è stato segnalato come un cattivo pagatore da quella banca dati a cui accennavo prima.

Se viene considerato in questo modo dovrà prendere provvedimenti cercando di regolarizzare la situazione pagando i debiti in sospeso o cercando di negoziare un piano di rientro con l'istituto finanziario o con la banca in questione

Infatti solo quando la situazione finanziaria si sarà regolarizzata si potrà chiedere di nuovo un mutuo tenendo presente però che la maggior parte delle banche degli istituti finanziari sono spesso selettivi di più con chi è considerato un pagatore non affidabile: questo è comprensibile perché comunque non avere una buona reputazione creditizia non è un punto a proprio favore.

Cosa fare quindi in questi casi

Il problema per chi viene considerato un cattivo pagatore è che potrebbe avere un mutuo con dei tassi di interesse più elevate rispetto a quei clienti che hanno una buona storia creditizia.

Però in ogni caso per risolvere la situazione si possono presentare delle garanzie che possono essere reali come una casa un terreno, o meglio ancora si potrebbe presentare un garante che dovrà assumersi la responsabilità dei soldi del mutuo in caso di mancato pagamento da parte di chi ha richiesto i soldi.

Queste garanzie possono essere positive e decisive per chi vuole convincere una banca a farsi concedere un mutuo. Fermo restando che anche il garante dovrà avere ovviamente una situazione redditizia buona e nessun debito con le banche perché altrimenti si rischia solo di peggiorare la situazione.

In sintesi per un cattivo pagatore ottenere un mutuo è difficile ma non è impossibile: ed ecco perché il consiglio è quello di sanare la propria eventuale situazione debitoria e di chiedere informazioni a più banche per trovare una soluzione valida