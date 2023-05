http://www.ossolanews.it/Parlare del servizio di pronto intervento caldaie Beretta significa parlare di un servizio molto importante e molto interessante per le tante persone che hanno in casa una caldaia di queste aziende e che hanno fatto una scelta strategicamente molto intelligente perché hanno comprato una caldaia che sicuramente durerà loro molti anni di un'azienda che in quel settore rappresenta l'elite

E non è strano che le persone quando devono comprare una caldaia non vogliono avere scherzi perché non è che se vogliono ritrovare nell'anno dopo doverla sostituire e a spenderla tanti altri soldi dopo che magari hanno anche dovuto comprare a rate per vedere il costo e le stanno pagando da molti mesi e sarebbe un peso in più

Mentre quando parliamo di Beretta parliamo anche del suo servizio di pronto intervento appunto,e quindi parliamo della qualità del servizio di assistenza clienti che è un servizio che praticamente ci supporta e ci aiuta in tutto il ciclo di vita della caldaia che se tutto va bene potrebbe essere anche 15 anni per dare un'idea o anche venti

In poche parole i tecnici Caldaisti della Beretta ci aiuteranno già a partire da un'installazione che comunque non può essere eseguita in autonomia per continuare poi anche con degli interventi di manutenzione ordinaria che sono obbligatori da far eseguire ogni tot tempo e quando comunque lo troveremo scritto nel libretto termico della caldaia che praticamente rappresenta la sua carta d'identità e per questo non abbiamo scuse

Per esempio ogni tot tempo dovremmo fare eseguire un intervento per il controllo dei fumi di combustione e quindi per il controllo delle emissioni inquinanti in modo da poter avere in cambio il bollino blu che se vengono a farci un controllo non ci fanno una multa in poche parole

Ma poi in realtà prendersi cura della caldaia significa nei fatti pensare a se stessi è la propria famiglia e quindi alla propria incolumità perché si parla di sicurezza e quindi si parla di buon senso

Dobbiamo ascoltare i consigli dei tecnici caldaisti della Beretta

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo ascoltare i consigli dei tecnici caldaisti della Beretta che riguardano tante questioni diverse della nostra caldaia, e per esempio potrebbero riguardare le funzioni della stessa che magari sono funzioni molto complesse che noi non abbiamo compreso nemmeno studiando il libretto e abbiamo bisogno del loro aiuto solo per fare un esempio

Così come loro ci potrebbero dare delle dritte per quanto riguarda i modi per non sprecare troppo combustibile e quindi per avere un certo risparmio energetico che tra l'altro impone anche di controllare la caldaia con dei monitoraggi continui e costanti che devono verificare che tutte le componenti siano a posto e che non ci sia nessun problema di usura che costringerebbe o consiglierebbe comunque di sostituirle

Per quanto riguarda il prezzo del loro intervento dipende da quello che vengono a fare e da quanto tempo ci stanno,oltre al fatto che va sempre aggiunto il classico costo di chiamata