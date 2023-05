Gian Giacomo Galletti e le donazioni alla città, una conferenza alla Soms

Sono iniziate il 21 maggio e proseguiranno fino all'11 giugno le iniziative organizzate dalla Pro Loco di Domodossola in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Società Operaia per ricordare il benefattore Gian Giacomo Galletti in occasione dei 150 anni dalla morte avvenuta a Parigi.

Venerdì 26 maggio alle 21 nella sede della Soms si terrà la conferenza 'Il testamento di Gian Giacomo Galletti' relatore Umberto De Petri. Galletti, da Parigi, dove si spense nel 1873, si ricordò della propria terra. Durante la serata saranno ricordati i suoi lasciti. Galletti lasciò le sue enormi sostanze ai Comuni di Domodossola e Bognanco.