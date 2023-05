Dal nido da 2 milioni alla sentieristica, approvato il piano triennale opere pubbliche

Approvato dalla Giunta Ferroni, durante il consiglio comunale del 25 maggio, il piano triennale delle opere pubbliche di Crevoladossola.

“Nel documento -sottolineano dal municipio- si possono evidenziare lavori e progetti che l'amministrazione comunale tutta sta portando avanti:

Asilo nido comunale: il progetto, finanziato per 1.950.000 € al 100% da fondi europei del PNRR, ha visto l'approvazione dell'esecutivo nelle scorse settimane ed entro il 20 giugno dovrà essere individuata la ditta esecutrice dei lavori. La gara viene svolta dalla stazione appaltante del Comune di Verbania. L'opera è per noi strategica per poter dare un nuovo e importante servizio alla comunità crevolese e del territorio circostante. Sarà realizzata nello spazio compreso tra la caserma dei carabinieri e la nuova scuola elementare e vedrà il completamento di un polo scolastico e sportivo di alto livello.

Messa in sicurezza della viabilità ciclo pedonale in località Bisate di via Sempione: l'opera dovrà vedere affidati i lavori entro l'autunno e sarà realizzata grazie a fondi che abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione per 270.000 € oltre 30.000 € che saranno coperti dal Comune. Il finanziamento prevede la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità ciclabile e pedonale nel tratto tra via San Pio da Petralcina e via 25 aprile, tratto attualmente sprovvisto di marciapiedi. L'intenzione dell'amministrazione è anche la sostituzione di tutti i lampioni presenti in quel tratto e l'interramento delle linee aeree di società private. La fase di progettazione, dopo una prima fattibilità rielaborata dall'ufficio tecnico, è alle fase iniziali.

Realizzazione opere di difesa spondale e manutenzione soglia sul fiume Toce in località Canova Oira: l'intervento è finanziato grazie a fondi chiesti alla Regione circa 3 anni fa e ottenuti ad inizio primavera per circa 100.000 €. L'opera prevede la realizzazione di arginatura a monte del ponte tra Oira e Canova sul lato Crevoladossola e la manutenzione della soglia esistente. Siamo in fase di avvio della progettazione, i lavori dovranno essere realizzati entro fine anno.

Recupero Villa Cesconi Renzi e giardino storico: parallelamente ai lavori attualmente in corso del primo lotto, quantificati in circa 600.000 € e coperti per una buona parte da fondi esterni, abbiamo deciso di procedere con la progettazione definitiva per il completamento del recupero dell'edificio. La progettazione dovrà essere pronta per l'autunno 2023 per poi essere inviata alla soprintendenza per l'ottenimento del parere. Vogliamo dotare l'Ente di questo importante strumento al fine di trovarci pronti per eventuali bandi di ricerca finanziamenti e per completare l'opera in tempi brevi. Il lotto attualmente in esecuzione procede nei tempi previsti. Ricordiamo che attualmente si stanno rinforzando i solai tra il primo piano fuori terra ed il secondo piano e si sta predisponendo tutta l'impiantistica termica elettrica e sanitaria, oltre all'installazione dell'ascensore per tutto l'edificio e al recupero degli affreschi e serramenti. Contemporaneamente sono previsti per le prossime annualità fondi per la sistemazione del giardino storico e vincolato.

Realizzazione percorso bianco: è in fase di affidamento il lavoro di realizzazione del percorso bianco. Il primo lotto vedrà il collegamento tra il cimitero di Preglia e la via Mazzini, seguendo il percorso della fognatura appena realizzata per la nuova scuola elementare. L'opera permetterà di raggiungere l'edificio scolastico in totale sicurezza attraverso un percorso di mobilità lenta e sostenibile. Contemporaneamente sarà il primo tassello per il ripristino di un percorso di fatto già presente tra l'area centrale di Preglia e quella commerciale di Bisate.

Lavori sulla sentieristica: dopo l'intervento del 2022 nel tratto di sentiero tra Oira e Pontemaglio finanziato con fondi europei Interreg per 35.000€, siamo felici di annunciare che il Comune di Crevoladossola ha vinto il bando Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola. Con un finanziamento di circa 62.000 € verrà sistemata l'altra parte di sentiero tra Crevola Area camper Portaluppi e Oira al fine di migliorare la percorribilità in bicicletta ed a piedi! L'intervento prevede la sistemazione del sedime dei sentieri e l'inserimento di piccole rampe per facilitare il percorso in bicicletta.

Crediamo molto in questi interventi volti a valorizzare il Comune con specifico riferimento, in questo caso, alla zona Crevola-Oira-Pontemaglio. Questa zona negli ultimi anni ha visto aumentare molto la frequentazione turistica, sia grazie all'area camper sia grazie all'attenzione che si sta ponendo alla manutenzione della sentieristica con interventi concreti e continui.

Siamo felici che anche alcune associazioni locali stiano condividendo il progetto di sviluppo turistico proponendo iniziative all'aria aperta per ammirare le bellezze naturali del nostro Comune.

All'intervento finanziato con fondi Gal si aggiungono 28.000 euro di fondi della montagna per interventi di manutenzione sui sentieri delle frazioni del Comune di Crevola. L'intervento è seguito dall'assessore Rinaldi che ringraziamo per l'impegno. Sono quindi circa 125.000 euro i fondi recuperati ed investiti negli anni 2022-2024 per la valorizzazione e la conservazione, con fatti concreti, della sentieristica comunale.

Come si può notare la quasi totalità dei fondi per queste opere sono stati ottenuti grazie a fondi esterni che siamo andati a cercare ed ottenere, valorizzando il nostro metodo che continueremo a portare avanti anche negli anni futuri”.