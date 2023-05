Premosello, la maggioranza perde un altro consigliere e non potrà sostituirlo

La minoranza di Premosello soltanto ieri aveva chiesto al segretario comunale e al prefetto l'annullamento delle delibere consiliari del 15 maggio perché “il consiglio comunale, in seduta straordinaria in seconda convocazione, si è tenuto in presunta violazione del regolamento”.

“Oltre all'aspetto tecnico, che a nostro avviso, risulterebbe andare contro alle prerogative e ai diritti dei consiglieri ( in particolare della minoranza), si evidenzia un aspetto politico fondamentale: il Sindaco ha convocato un Consiglio comunale nel quale veniva discusso il documento contabile dell'Ente e la maggioranza non ha garantito il numero legale” spiega il capogruppo di minoranza Andrea Monti.

E a poche ore dalla richiesta della minoranza, arriva una nuova convocazione per un cosniglio comunale fissato per il 29 maggio.

“Come potete constatare tra i punti all'ordine del giorno vi sono le dimissioni del consigliere Tonelli e l'annullamento delle Deliberazioni del precedente consiglio” spiega Monti.

“Una maggioranza che continua a perdere pezzi e che deve procedere all'annullamento di Delibere e riapprovare punti in calendario nelle precedenti sedute. Una maggioranza che, ancora una volta, dimostra tutta l'incapacità e superficialità dal punto di vista amministrativo e una profonda crisi dal punto di vista politico perdendo un altro consigliere (tre si sono dimessi e uno non ha accettato l'incarico) che non potrà essere surrogato” conclude Monti.