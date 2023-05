Inaugurata la mostra storico didattica dedicata a Gian Giacomo Galletti FOTO

Continuano le iniziative per ricordare il grande benefattore domese Gian Giacomo Galletti.

Martedì mattina è stato inaugurato all'istituto Marconi Galletti Einaudi di via Ceretti lo spazio espositivo storico didattico dedicato alla Regia scuola Gian Giacomo Galletti.

Nella mostra, allestita al piano terra dello storico edificio di via Matilde Ceretti, si possono ammirare banchi, fotografie, laboratori di fisica. “Un patrimonio culturale che con piacere abbiamo accettato di mettere al servizio della città” il commento del preside Guadenzio D’Andrea.

A portare il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale il presidente del consiglio Marco Bossi. “Complimenti al Preside Gaudenzio D'Andrea e ai suoi collaboratori per l'iniziativa” ha detto Bossi.

“Una visione lungimirante e innovativa quella di Galletti, se contestualizzata al tempo in cui venne concepita” ha continuato Bossi. “Un particolare plauso ai ragazzi della 3^ Turistico del Marconi Galletti che, egregiamente coadiuvati dai loro insegnanti, hanno lavorato al progetto di realizzazione dei pannelli illustrativi dell'area espositiva. Li ringrazio sentitamente anche per averci offerto una visita guidata, minuziosamente curata nei dettagli” ha sottolineato Bossi.

La mostra potrà essere visitata dalla scolaresche che ne faranno richiesta.







Domani alle 11 invece, apertura del famedio con all'interno il monumento funebre di Gian Giacomo Galletti. Il famedio che resterà aperto fino al 4 giugno. Sempre il 31 maggio alle 21 nella sede della Soms la conferenza “Iconografia di Gian Giacomo Galletti” relatore il curatore dei musei civici Gian Giacomo Galletti Federico Troletti.

Sabato 3 giugno alle 10 “Al merca da Dom”, preludio alla serata del 9 giugno. Il 9 giugno alle 18 a Palazzo San Francesco ci sarà una conferenza su “Il sipario del teatro Galletti” relatrice Paola Caretti a cura della Soms in collaborazione con la Pro Loco.

Domenica 4 giugno alle 17.30 in piazza Repubblica dell'Ossola Corteo in onore di Gian Giacomo Galletti e alle ore 18 messa in suffragio con distribuzione di pane e sale. A cura della Parrocchia e della Pro Loco. Infine domenica 11 giugno a Bognanco ci sarà la mostra sulle sei scuole esistenti un tempo nella Valle. Alle 9.45 messa a suffragio processione del Corpus Domini e benedizione dei bambini.