La programmazione del cinema corso

Spider-Man: Across the Spider-Verse, film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, vede ancora una volta protagonista Miles Morales, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l'esistenza.

Ma quando gli eroi si ritrovano a dover affrontare un nuova e pericolosa minaccia, si ritrovano in disaccordo sul da farsi, arrivando perfino a scontrarsi. In quest'occasione Miles si ritrova contro tutti gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa per lui essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Giovedi 1 giugno – 17.30 - 20.00 - 22.30

Venerdi 2 giugno – 17.30 – 20.00 - 22.30

Sabato 3 giugno – 15.00 – 17.30 – 20.00 - 22.30

Domenica 4 giugno – 15.00 – 17.30 - 20.30

Lunedi 5 giugno - 20.30

Martedi 6 giugno - 20.30

The Boogeyman, film diretto da Rob Savage, racconta la storia della liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer, entrambe rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre. Le due, in questo momento difficile, non ricevono il giusto sostegno da parte del padre Will. Quest'ultimo lavora come terapeuta e deve fare i conti, a sua volta, con il dolore causato dalla morte della moglie e la successiva elaborazione del lutto.

Un giorno arriva in casa loro un paziente del padre, che ha bisogno disperatamente dell'aiuto di Will, dopo che la sua vita è stata devastata da una terribile serie di eventi. L'uomo porta in casa con sé, però, una demoniaca entità soprannaturale, che prende mira le famiglie e si nutre della sofferenza causata alle sue vittime.

Giovedi 1 giugno - 22.30

Venerdi 2 giugno 22.30

Sabato 3 giugno 22.30

Domenica 4 giugno 22.30