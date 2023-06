Militarizzazione delle scuole e propaganda di guerra, un incontro promosso dal Carc Vco a Villadossola

Militarizzazione delle scuole e propaganda di guerra sono i temi dell'incontro in programma sabato 3 giugno alle 15 al Circolo Arci di via Toce a Villadossola. Interverranno l'insegnante e giornalista Antonio Mazzeo e l'insegnante e componente dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole Candida Di Franco.

“Si parlerà -spiegano dal Comitato di appoggio alla Resistenza per il Comunismo del Vco, promotore dell'iniziativa- dell'ingerenza delle aziende private nelle decisioni didattiche delle scuole, che avviene dirottando i fondi per la scuola pubblica nella propaganda di guerra e nella 'sicurezza' (esperimenti all'uranio impoverito, devastazione di ambiente e salute, la sudditanza a UE e NATO). La vigilanza e l'organizzazione popolare è la risposta a queste misure. Abbiamo invitato a intervenire due docenti membri del nuovo Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, ci sarà inoltre la possibilità di avere informazioni per firmare per il Referendum del CLN contro l’invio di armi in Ucraina e a favore della sanità pubblica”. Durante l'incontro si parlerà anche della mobilitazione contro la guerra promossa dal Partito dei Carc.

Dettagli sull'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole sono disponibili al link https://www.osservatoriorepressione.info/nasce-losservatorio-la militarizzazione-delle-scuole/