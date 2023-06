Quando si parla del servizio derattizzazione case di cura bisogna subito prendere in esame un piccolo particolare e cioè il fatto che all'interno di queste strutture sono presenti persone anziane o comunque molto malate.

E questo ci fa capire come sia urgente l'intervento di un'azienda specializzata nel momento in cui ci si accorge che sono presenti in quella struttura topi o Ratti.

Infatti bisogna capire che questi animali non solo sono brutti da vedere dal punto di vista estetico perché emanano un senso di disgusto, di sporco e di degrado: ma c'è molto di più perché sono pericolosi per la salute in quanto su una portatori sani di diversi virus.

Possono essere pericolosi sia per gli esseri umani che per gli animali, a maggior ragione quando parliamo di persone che già sono fragili, perché sono anziane o perché hanno problemi di salute già abbastanza gravi.

Quindi nel momento in cui chi gestisce si occupa di una casa di cura avesse accorgersi che c'è anche un solo topo o un solo ratto non può perdere tempo e procrastinare perché potrebbe avere seri problemi perché in quel caso non starebbe tutelando la salute delle persone ospite della struttura e quindi può avere problemi anche dal punto di vista della credibilità della casa di cura che gestisce, oltre che avere grane molto più serie dovute a litigi con i familiari i quali non sarebbero contenti a sapere che i membri della loro famiglia anziani che sono ospiti in quella casa di cura sono circondati da topi o ratti.

In questo tipo di situazione è la velocità ad essere importante nel senso che bisogna subito chiamare un'azienda di derattizzazione per un primo sopralluogo che grazie a un monitoraggio assolutamente attento e profondo farà capire all’esperto il tipo di intervento che bisogna fare nell'ottica che un'infestazione di ratti non è sempre uguale in tutti gli ambienti perché ci sono tanti particolari da capire.

Intanto bisogna capire la portata delle infestazione perché più Ratti ci sono e più la situazione è grave oltre al fatto che bisogna capire come sono entrati per poi decidere come agire

Quali sono i costi di una disinfestazione

Questa è una domanda logica che tutte le persone che si stanno trovando a dover chiamare l'azienda di derattizzazione si fanno: però è anche vero che è impossibile dare informazioni troppo generiche perché dipenderà dalla portata delle infestazioni la quale viene stabilita proprio dopo il sopralluogo.

Ecco perché insistiamo sul fatto che un sopralluogo è troppo importante per stabilire quello che sarà il preventivo all'interno del quale ci sono presenti sia i costi nonché le tempistiche dell'intervento i quali sono fondamentali perché è chiaro che non si può lasciare una casa di cura chiusa per troppo tempo o comunque con dei servizi parzialmente attivi perché ci sono i topi e Ratti.

Ma bisogna essere molto veloci e soprattutto efficaci cercando di mettere in campo anche gli interventi di prevenzione che consentiranno a chi gestisce la casa di cura di sapere e di essere consapevole di quello che bisogna fare per evitare nuovi problemi in futuro.