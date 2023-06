Sono molte le persone che soprattutto ora che ci troviamo nella stagione estiva o comunque nell'alta stagione che parte dopo Pasqua e va avanti ormai anche fino a ottobre visto che le estate sono molto lunghe e molto calde si informano su un servizio di noleggio minibus e chiaramente stiamo parlando di un servizio con conducente perché difficilmente un gruppo di persone all'interno ha un membro che si vuole pigliare la responsabilità e il peso di dover guidare un minibus fermo restando che dovrebbe anche saperlo fare, e dovrebbe avere anche la patente per poterlo fare

Naturalmente quando si parla di minibus e si parla di bus che ora al massimo 10-15 posti e quindi possiamo pensare a un piccolo gruppo di amici che magari vuole girare in varie città d'Italia e vuole evitare di dover noleggiare più macchine e quindi viaggiare separato, ma è sempre piacevole viaggiare tutti insieme con un autista che conosce bene il territorio e che sa dove accompagnarci senza farci perdere troppo tempo, perché poi l'obiettivo è quello

Anche perché teniamo presente che molte persone che ne hanno bisogno magari non è che hanno tutto questo tempo per muoversi e pensiamo a quelle persone che vengono a fare un viaggio per turismo e hanno al massimo una settimana, e quindi devono ottimizzare i tempi al massimo

Ed è per questo motivo che se hanno un professionista al loro fianco non si dovranno occupare di nulla come per esempio doversi mettere a cercare un parcheggio,e pensiamo a quelle persone che invece decidono di noleggiare varie macchine senza conducente e poi si ritrovano nei guai perché rischiano anche di perdersi

Oppure anche ove conoscessero il territorio comunque dover guidare in mezzo al traffico e in generale dover guidare comporta un impegno e comporta uno stress

E tutti quando andiamo in vacanza vogliamo rilassarci e vogliamo concentrarci sul divertimento con le persone a noi vicine che siano persone di famiglia o che siano amici in poche parole

Non dobbiamo muoverci all'ultimo minuto quando c'è da prenotare un noleggio di un minibus

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non dobbiamo muoverci l'ultimo minuto quando c'è da prenotare un noleggio di un minibus con conducente, e questo vale sempre ma vale ancora di più adesso che come dicevamo siamo in alta stagione e quindi molte persone si muovono per vacanza e molte persone vogliono noleggiare un minibus come questo con conducente

Questo non vale solo per una questione di non trovare perché poi alla fine qualcosa si trova, però se vogliamo trovare anche delle offerte convenienti o comunque delle tariffe competitive è chiaro che non ci possiamo muovere ora che siamo in alta stagione, ma se sappiamo che dobbiamo andare in vacanza in quel determinato posto muoversi con due tre mesi di anticipo non ci costa nulla

Importante è quando chiediamo delle informazioni voler avere delle sicurezze per esempio per quanto riguarda le modalità di pagamento e per quanto riguarda le condizioni di noleggio per non avere brutte sorprese